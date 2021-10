“Hay un cuarto en la casa que se siente un poco incómodo, nunca me he sentido amenazada, solo se siente raro.”, relató Claudia al inicio de su video. “En cuanto mi hijo empezó a caminar, pasaba por ahí y saludaba y le sonreía y yo de … ok.”, aseguró sobre las actitudes que su pequeño hijo tenía en aquel momento. Archivado como: Relato terrorífico mamá hispana

"Y de repente se despertó y empezó a apuntar hacia el cuarto y empezó a decir que alguien gritó y lo despertó. Y yo así de … OK.", mencionó en la red social. "Casi siempre me pide que cierre ese cuarto, ventana y puerta y estaba cerrado. Casi no dormí esa noche por eso.", aseguró la usuaria en el video que compartió en la red social.

"¡Hola! No, para nada, no es una pregunta tonta. Voy a contestar esto para que las otras personas que comentaron en el video puedan entender un poco más.", dijo Claudia en un video de respuesta ante las dudas de sus seguidores. "Sí, nació sordo.", confirmó al mujer en un subtítulo que estaba en la parte superior derecha.

Pueden percibir más cosas

Ella explica que ser sordo no significa que no pueda captar cierto tipos de sonidos, que es una situación muy similar a la que ocurre con las personas ciegas y que en algunas ocasiones, logran percibir de forma borrosa los objetos externos. Por ello, considera puntualizar que las personas con sordera, podrían llegar a escuchar sonidos, si son muy fuertes.

"El ser sordo no significa que no escuchen nada. Igual que las personas ciegas no significa que no vean nada, pueden ver ciertas cosas o las ven distorsionadas.", aseguró la mujer en el video de respuesta ante las dudas que se generaron por el video que publicó en redes sociales. "O no de la manera en que nosotros las vemos; lo mismo es con las personas sordas, hay algunos que pueden escuchar ciertas cosas.", dijo la mujer.