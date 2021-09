La discusión se prolongó debido a la forma insistente en que el sujeto pide que cubran sus cuerpos y que dejen de mostrar ‘sus cosas’. Las amigas comienzan a reírse, aunque estaban más que impactadas por la forma en que esa persona las estaba tratando; de repente no sólo era el hombre, sino que llegó su ‘prometida’ a defender el pensamiento del sujeto; y lo que parecía ser una anécdota más en TikTok se convirtió en dimes y diretes por las dos partes.

"Tomen en consideración a los chicos jóvenes, pues ellos no necesitan ver pornografía", señaló el hombre, mientras una de las chicas se comenzó a reír y a decirle que estaba 'loco'. Mia, la joven que está grabando el video, le respondió mencionándole: "Estoy en la playa y es mi derecho poder vestir como quiera". A lo que él intenta debatir.

"Vete ya, ¡por favor!", se escucha a Mia decir en el video. "Si no te gusta, cierra los ojos o márchate.", volvió a decir la joven enfocando la cámara hacia el hombre, él cual iba vestido con una playera sin mangas que deja ver la mayoría de tatuajes del hombre y un short. Él volvió a molestarlas, mencionando que deberían estar más cubiertas.

"Tenemos 18, déjanos en paz", mencionaron las jóvenes quienes no paraban de reír ante las palabras que respondía el señor. Él mencionó que Dios no aprobaba esa conducta en ellas y que deberían mostrarse más respetuosas; obviamente, las chicas estaban tomando como un ataque personal la actitud del sujeto contra ellas.

Hombre arremete jóvenes TikTok: Están paseando sus ‘cosas’

Logan Dorn, como se llama el sujeto que está molestando a las jóvenes afirmó que ellas estaban llamando la atención de más, exhibiendo sus ‘cosas’ de forma despectiva refiriéndose a su cuerpo. Las mujeres se molestaron cada vez más, señalándole nuevamente que se marchara del lugar y las dejara de molestar.

"Están paseando sus 'cosas'", respondió Logan Dorn, el sujeto que estaba arremetiendo contra las jóvenes. Él señalaba sus cuerpos como si estuvieran completamente desnudas. Las chicas vuelven a responderles el comentario de forma mordaz. "Pues si no le gusta, no me mire.", contestó Mia.