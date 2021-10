El usuario de nombre ‘Mi Chuy Aquino’, cuenta con varios videos en TikTok presumiendo relojes, o haciendo críticas o hasta bailando, sin embargo, no se sabe de qué país latino es, pues mientras muchos aseguran que es de Guatemala, otros aseguran que provienen de El Salvador, sin embargo el acento no lo deja claro.

Y las críticas apenas comenzaban: “Al menos tenemos que comer, sorry”, “Pobrecito de la mente, tiene que hablar de los mexicanos para que lo tomen en cuenta”, “Quiere seguidores, típico de esta gente siempre necesitando a México para ser tomados en cuenta”, “Yo quisiera saber qué comes tú, porque si no sabes comer nopales es de los más saludable”, “Mi amigo, a México se le respeta compa”, le escribieron.

Los comentarios contra el hispano que insulta a mexicanos por comer nopales en TikTok, aparecieron: “Ya quisieras ser mexicano y saber lo que es comida”, “Pobre perro no sabe lo que dice”, “Ay wey no te metas con los mexicanos, se te va a ofrecer algún día”, “Por algo la comida mexicana fue reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad”.

No fue suficiente y el hispano que insulta a mexicanos por comer nopales, grabó otro video en burla

Por dicho video, el hispano que insulta a mexicanos por nopales en TikTok, recibió un comentario que decía: “Te lo dije y te lo advertí, una vez más lo sigas haciendo te voy a demostrar que es lo que te puede hacer un medio mexicano y yo soy mexicano y América”, a lo que en tono de burla y riéndose el hombre contestó:

“Pues come mier… pin… payaso, come mier… gustas que te pise hijo de tu pu… madre, payaso sin ropa, de la risa me estás matando…”, comentó riéndose el hombre hispano que aparentemente es ni más ni menos que vecino de México, es decir, originario de Guatemala. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL HISPANO QUE INSULTA MEXICANOS EN TIKTOK NOPALES