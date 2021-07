La iniciativa, llamada “Ready to stay” en inglés y denominada en español “Aquí nos quedamos”, reúne a 16 organizaciones que apoyarán a quienes quieran regularizar su estatus migratorio o acceder a la ciudadanía estadounidense.

Una alianza de organizaciones anunció la campaña Ready to Stay para apoyar a los indocumentados e inmigrantes que se vean beneficiados en caso de aprobarse la reforma migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso, de acuerdo a información de la agencia EFE y del portal Latino4u .

“Nos embarcamos en un esfuerzo sin precedentes para estar preparados y construir la educación comunitaria y la infraestructura de servicios legales necesarios para cumplir con cualquier esfuerzo de legalización a gran escala”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y Copresidente de Ready to Stay.

EN DEFENSA

Por su parte, Anna Gallagher, directora ejecutiva de The Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), dijo que “proteger la dignidad de la persona humana es fundamental en una sociedad moral. La Red Católica de Inmigración Legal (con más de 400 afiliados en 49 estados) adoptan el futuro programa de legalización que promulgará el Congreso, y estamos listos para ayudar a los inmigrantes a lograr su sueño de residencia legal y ciudadanía estadounidense”.

Por el lado de los dreamers, Cirenio Cervantes, de la organización Faith in Action en Florida, comentó: “Necesitamos protecciones permanentes para nuestras comunidades y nuestras familias. Tengo DACA, un estado de protección temporal. Pero no es suficiente. No puedo quedarme callado sabiendo que mis padres siempre están bajo amenaza de deportación”. Archivado como: Reforma migratoria