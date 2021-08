Rebecca de Alba coronavirus: “No quiso ponerse la vacuna”

También a través de la cuenta de Chamonic 3 se compartió la noticia de Rebecca de Alba: “Rebeca de Alba esta hospitalizada con neumonía después de salir contagia con COVID en las grabaciones del programa de TV Azteca Master Chef Celebrity”, escribió la cuenta de red social.

Inmediatamente los internautas reaccionaron a esta situación: “Dicen que no quiso ponerse la vacuna y ahí están las consecuencias de no querer hacer caso de no vacunarse Dios quiera se recupere. Pronto”, “La contagió Paty Navidad no es el mismo programa”, “Hay ojalá salga pronto en recuperación”.