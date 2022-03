Esta fue la reacción de la excuñada de Anuel al regalarle un auto a Yailin

Lo tachan de miserable

Se dio a conocer por medio de la página de Instagram “Rechismes” que luego de que Yailin presumiera el auto regalado por el boricua, la hermana de Astrid, de la madre del hijo de Anuel AA le dio con todo y no le tuvo piedad, por lo cual decidió lanzarle unas palabras que dejaron muy mal parado.

“Eres un pue***, tu y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre, recuerda que todo que sube, así mismo baja. “Puer***, los sacaste de la calle, no te preocupes, que sola ella no esta. Miserable, poco hombre. Por eso es que vivo agradecida de que mi sobrino se levanto todos los días al lado mío y no al lado tuyo”. Escribió vía Instagram.