Trío mexicano enloquece TikTok: La sociedad esta acostumbrada a ver y conocer lo que ella misma ha impuesto a una persona desde pequeña , por eso cuando alguien ve algo “fuera de lo normal” se escandaliza ya que no es lo normal ver o escuchar cuando una persona tiene a otras dos como pareja o es alguien de su mismo sexo.

El trío mexicano que enloquece en TikTok, responde a las críticas

En un reciente video donde una seguidora les comento: “Lo respeto, pero no lo entiendo. Sí quieres a una persona, no puedes querer a otra. Con todo respeto”. Los tres de buena manera le respondieron a la usuaria: “¿Entonces como es que amas a tus papás? ¿A tu mamá si y a tu papá no? ¿O cómo?, respondió Melin.

Por su parte Gaby dijo: Recuerden que son amores diferentes pero al fin de cuentas es amor”, Rodrigo agregó: “Exacto, amor es amor. Simplemente es un amor diferente. Besitos”, el videoclip finalizó con un “beso de tres” enfrente de la cámara para dejar en claro sus sentimientos. Archivado como: Pareja poliamorosa enloquece TikTok.