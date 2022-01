La escena se convirtió en una verdadera romería, conductores de auto tocando el cláxon, comerciantes gritando y un desorden vial porque no permitían que el supuesto primo se fuera en el vehículo. El afectado reclamó cuanto pudo a la mujer y le grito enfrente de todos, a su vez ella no tenía forma de responder, hasta que algo le hizo responder.

Tanto ella como él aparecen con cubrebocas y ambos manotean, ella intenta calmarlo, pero él no escucha nada y continua intentando que el hombre le abra la puerta o el vidrio para encararlo, situación a la que no presta atención el conductor. En ocasiones incluso él intenta arrancar pero un sujeto se le pone enfrente para que no pueda avanzar. Archivado como: Mujer infiel primo

Entonces el engañado le refiere que él le compró el auto para que ella se ande paseando con es “hijoep..”, pero la mujer solo le pide que se clame, cosa que no logra porque el enojo de él es tanto que no puede ni siquiera escucharla. Ante ellos la gente comienza a gritar muchas cosas, incluso se escucha decir a alguien que le dice “ya déjala”. Archivado como: Mujer infiel primo

Incluso uno de ellos trata de consolarlo y le dice “no llores”. Aunque no se ve el final, la gente alcanza a decir que ya estaba por llegar la policía para quitarle las llaves al hombre. Muchas personas pidieron que se publicara la segunda parte, pero hasta ese momento no se sabía nada de ello, por lo que habrá que esperas si la publican.

Mujer infiel primo: ¿QUÉ HICIERON LOS COMERCIANTES?

Ante este caso, la gente en las redes sociales no pudo dejar de opinar: “El 99% de las Mujeres. También hay hombres así pero son solo el 1%”, “por eso jamás regalen cosas de valor, ese hombre ya no va a confiar en una mujer”, “el mundo al revés ,hombres buenos a mujeres así y una mujer buena no encuentra esa oportunidad de un hombre bueno a su lado”.

Algunos más opinaron: “bueno así les gusta a los hombres, cuando uno es buena ni una caja de chocolates nos dan”, “un hombre así vale mucho, cuánto diera yo por tener uno así que me compre carro y me dé todo y me trate como a una reina, Dios les da barbas al que no tiene”, “cuanto diera yo por tener un hombre así pero desgraciadamente mujeres que no se merecen tienen suerte animo, amigo no llores por esa mujer ,no vale la pena”.