Otro en reaccionar a la partida del puertorriqueño Ray Reyes fue el ex Menudo Ricky Meléndez. El artista publicó en su cuenta de Instagran hace unas ocho horas un video de un concierto de la banda en el que se aprecia un solo de Reyes, acompañado del mensaje “Si Tu No Estás… (sic)”.

“Con una gran pena les quiero anunciar que nuestro querido Ray Reyes acaba de fallecer, la verdad en estos momentos no me siento nada bien para poner algo, solo decir que te queremos mucho Ray, vuela alto”, fue el mensaje de despedida de su ex agrupación en redes sociales.

Muere Ray Reyes: Las cosas hermosas que viví

Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes que formaron parte de ese grupo. He visto varios capítulos y en lo que a mí me concierne que es mi época esto está bien alejado de la realidad”, sentenció.

“¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Sospecho y casi seguro que es el punto de vista de Edgardo Díaz. Muy válido, and he was the man… pero ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que yo sentí en ese momento, mis frustraciones, mis alegrías, los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y presión a esa edad de haber sido integrante? ¿Las cosas hermosas que viví y las cosas horribles que también viví?”, dijo anteriormente.