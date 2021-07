“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Raúl Espinosa de la Fuente. Fue un reconocido actor de doblaje, quien prestó su voz a infinidad de personajes, pero se le recuerda por ser el narrador de la popular serie de dibujos animados Los Caballeros del Zodíaco”.

De luto. Las malas noticias siguen acumulándose en el medio artístico de México, ahora con el sensible fallecimiento del actor Raúl Espinosa de la Fuente. Algunos famosos como Maribel Guardia y Fernando Ciangherotti lamentaron su partida en redes sociales.

A través de la página de Facebook del reconocido actor de doblaje, su nieto Axel Espinosa informó sobre la partida de Raúl Espinosa de la Fuente ocurrida el pasado 29 de junio: “Mi abuelito perdió la batalla contra sus enfermedades, me es de mucho pesar el informar que ha fallecido ‘el bigote doblador’”.

Rául Espinosa de la Fuente ahora es “una estrella”

Conmovido por la muerte de su abuelo, Raúl Espinosa de la Fuente, su nieto compartió con los internautas que el reconocido actor de doblaje estuvo muy cerca de sus fans en sus últimos meses de vida, lo cual lo llenaba de mucha emoción.

“Por ahora, como él diría, ‘soy una estrella’, y en definitiva es una estrella más tanto en el cielo como en nuestros corazones. Por motivos personales no sé dirá la causa de la muerte, he visto noticias falsas comentando que fue por Covid y no es así, sin embargo, les puedo compartir que ganó muchas batallas desde hace más de 14 años y siguió luchando”.