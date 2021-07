Hace unas semanas, Chiquis Rivera aseguró en un programa que Joan Sebastian “le tiró la onda”

Maribel Guardia, quien fue pareja del cantautor mexicano, aclara si esto fue verdad o no

“A esta mujer la buscan solo para saber del amante, nada de su carrera”, expresó un usuario

¿Será? Luego de que la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, asegurara en un programa de televisión que Joan Sebastian “le tiró la onda”, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, quien fue pareja del cantautor mexicano, aclaró si esto fue verdad o no.

En el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento se muestra un video de una entrevista que le hicieron sobre este tema y varios más a Maribel, quien recientemente cumplió 62 años de edad, a lo que no dudó en responder.

Maribel Guardia opina sobre la confesión de Chiquis Rivera

“Si yo supiera a quien le echó los perros a Joan, imagínate, (Chiquis Rivera) es una niña preciosa, pero no lo sé, se lo tienes que preguntar a ella. Ahí está la Chiquis que todo el tiempo está en las redes, le pueden preguntar. Es una niña muy linda, pero no sé cuando fue eso, cómo fue, no tengo la menor idea”, expresó la cantante y actriz costarricense.

Con el buen trato que la caracteriza, Maribel confesó que sí sabía que Joan Sebastian era muy amigo de Jenni Rivera, y que por esa razón le costaría trabajo creer que hubo algo entre él y Chiquis por respeto a La Diva de la Banda, “pero quién sabe”, concluyó.