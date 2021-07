De acuerdo con los comentarios de los amigos, ella siempre estaba tomando fotografías, por lo que se confió y al momento de estar acomodándose para tomar la imagen, resbaló de la piedra, cayendo de una altura considerable, por lo que sus amigos rápidamente intentaron contactarse con las autoridades correspondientes, quienes no tardaron en llegar y darle los primeros auxilios. Archivado como: Influencer muere tras fotografía

Influencer muere tras fotografía. A través de las redes sociales se han dado a conocer las historias más impactantes, donde las personas no logran creer los sucesos que le acontecen a las personalidades que todos los días comparten su vida en los portales, por ello es que cuando sucede alguna noticia inesperada, termina sorprendiendo al público, quienes no tardan en manifestarse.

Influencer muere tras fotografía: Había partido a un fin de semana con amigos

De acuerdo con The Sun, la joven estrella de Instagram partió con tres amigos para disfrutar de un día relajante en Ha Pak Lai, un pintoresco parque natural, alrededor de las 11 a.m., ellos cuentan que habían decidido tener un fin de semana tranquilo y por tal motivo tomaron sus pertenencias y fueron al parque natural, además de que Sofía estaba acostumbrada a realizar caminatas en ese tipo de lugares, por lo que no era extraño acompañarla.

De acuerdo con los medios locales, fue la influencer quien había decidido tomarse selfies en el borde de una cascada en el sitio de Pineapple Mountain del parque, un lugar popular entre los excursionistas al atardecer, cuando aparentemente perdió el equilibrio y cayó a la cascada, con una profundidad bastante considerable. Archivado como: Influencer muere tras fotografía