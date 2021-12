Seguidores reaccionan al accidente del conductor y su esposa

Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegarle al video de Raúl de Molina contando el accidente que había sufrido junto con su esposa al quedarse atorados en un elevador en Madrid, España, en donde usuarios no dudaron en expresar los agradecidos que estaban por que todo estaba bien con ellos:

“¡Ay no! Que bien que todo esta bien”, “Yo duré 15 minutos y me moría, no quiero imaginar ahora 40 minutos”, “Lo principal es que están bien, que bueno que anden disfrutando de Madrid”, “Gracias a Dios están bien, si yo hubiera sido me desmayo, sufro de claustrofobia”, “Es una de las peores experiencias, que bien que están a salvo”.