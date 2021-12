Aunque la periodista argentina Olga Wornat ha sido fuertemente señalada por la dinastía Fernández como consecuencia de la publicación de la biografía no autorizada de Vicente, la escritora también pudo confirmar que Rodrigo no era hijo de el Charro de México.

En 2014, Rodrigo Fernández concedió una entrevista para el programa de ‘ Ventaneando ‘, en la que mencionó abiertamente que ya no mantenía ningún tipo de comunicación con quien durante años se creyó que era su padre, y que no tenía ganas de hablar mucho sobre el tema.

Vicente Fernández si fue infiel

Dos años antes de su muerte, Vicente confirmó que si le había sido infiel a su mujer en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. “Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, aseguró.

Más allá de los escándalos e infidelidades, Vicente Fernández mantuvo un matrimonio de más de 50 años con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita y quien el cantante siempre aseguró que era el amor de su vida y un pilar muy importante para su exitosa carrera.