Lili Estefan cuenta lo que le pasó a su madre

Becky García se suicidó cuando Lili tenia 11 años

¿Logró comunicarse con ella? Está orgullosa de ella. La conductora cubana, Lili Estefan tuvo un emotivo encuentro con su madre fallecida Becky García, durante el episodio de esta semana de su programa ‘Red Table Talk: The Estefans’, en donde un psíquico logró contactar a la presentadora con su madre, quien lamentablemente se suicidó. A través del programa ‘Red Table Talk: The Estefans’, la conductora cubano-estadounidense, Lili Estefan se ha abierto y ha hablado sobre diversos problemas que la también modelo ha enfrentado a lo largo de su vida, desde su controversial separación con su esposo Lorenzo Luaces, hasta diversos temas familiares que ella nunca había contado de manera pública. Lili Estefan revela que su madre se suicidó Antes de entrar de lleno es necesario comentar que fue también en este programa en donde la conductora de 54 años habló pro primera vez sobre el fallecimiento de su madre Becky García, quien lamentablemente falleció cuando Lili tenía tan solo 11 años, después de que la mujer pasara por varios episodios depresivos, provocando que tomara la decisión de suicidarse. A través del portal ‘People en español’ se pudo rescatar su testimonio, en donde la modelo reveló un poco más de las situaciones por las que su familia ha tenido que enfrentar desde hace muchos años, así como del fallecimiento de su madre, un tema que no ha sido solo difícil para ella, sino también para el resto de sus seres queridos.

La conductora detalla que su madre murió cuando ella tenía 11 años En su programa ‘Red Table Talk: The Estefans’, Lili Estefan comentó lo siguiente: “Vengo de una familia que hemos batallado con la salud mental. Mi historia viene de mi niñez, de mi mamá. Cuando ella muró yo tenía 10 años y medio. 11 años”, comentó en su momento la conductora del programa ‘El Gordo y La Flaca’. Posteriormente, la modelo de 54 años señaló que estos momentos no solo fueron difíciles para ella, sino también para toda su familia: “Para grabar este show tuve que llamar a mi padre y a mi hermano. Es increíble los cuidados que somos los tres cuando tenemos que hablar de mi mamá y su muerte”.

“Ella cambiaba, era otra persona”, señala Lili Estefan respecto a su fallecida madre Por su parte, su tía Gloria Estefan señaló que muchas veces el padre de Lili, el señor José Estefan, tuvo que llevar a su madre al hospital por los fuertes episodios de crisis que le daban a Becky García: “Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable otra vez”, señaló la conductora. “Yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona. Estaba deprimida”, comentó Lili Estefan. Tras este fuerte episodio, el cual tuvo que consultar con sus familiares para hablarlo, en el episodio de esta semana estuvo un psíquico invitado, el cual logró hacer contacto con Becky, algo que sin duda movió fuertemente el corazón de la modelo cuba… ¿Quieres saber qué paso? Continúa leyendo…

¿Cómo se siente la madre de Lili Estefan respecto a su hija? Durante su programa, Lili Estefan sostuvo una emotiva conversación en el psíquico Matt Fraser, quien la ayudó a contactarse con su madre Becky García, quien había fallecido hace unos años atrás cuando la conductora solo tenía 11 años. El guía espiritual le afirmó a la modelo que su madre estaría muy orgullosa de ella: “Tu mamá me dice que lo que ella quiere que tu sepas es que tú te convertiste en la mujer que ella siempre quiso ser en esta tierra”, comentó el guía espiritual Matt Fraser durante el episodio de esta semana del programa ‘Red Table Talk: The Estefans”, el cual se transmite a través de la plataforma de Facebook Watch.

El emotivo mensaje que la madre de Lili Estefan le mandó a la conductora El psíquico le afirma a Lili Estefan que a pesar de que su madre ya no se encuentra en este plano terrenal, ha estado con ella desde su muerte: “Cada día ella te mira desde el cielo. Ella dice ‘Lo siento por abandonarte’, porque tú sientes que tu madre se fue de tu vida, pero ella dices: ‘yo he sido parte de ella cada día”. De acuerdo con ‘People en español’, la madre de Lili también le agradeció por mantener los recuerdos más bonitos que tuvo con ella antes de su muerte. Ante esto, el psíquico afirma que Becky García le mandó un tierno mensaje a través de él a su hija: “Ella me dijo, tú le vas a decir cuán la amo”, le confiesa Matt las palabras de su madre para Lili. Durante este emotivo episodio también estuvieron presentes las cantantes Gloria y Emily Estefan.

¿Irresponsable? Hijo de Lili Estefan en polémica por celebrar tremenda fiesta entre multitud Lorenzo Luaces Jr, el apuesto hijo de Lili Estefan, lleva una vida muy privada y lejos de verlo siempre con su mamá, el joven se mantiene en ‘incógnito’, con sus actividades que no tienen que ver con el medio artístico… hasta ahora, pues este fin de semana el joven estuvo en tremenda fiesta y haciéndola de DJ. Aunque lo anterior no tiene la mínima preocupación para Lili Estefan, lo cierto es que Lorenzo Luaces Jr provocó polémica con un video compartido en la cuenta de Instagram de ‘Chisme no like‘ en donde se puede ver como ‘anfitrión’ de una fiesta a la que asistieron centenares de personas, en la alberca.

¿Irresponsable? Lorenzo Luaces Jr provoca indignación En su más reciente fotografía publicada en redes sociales, Lili Estefan abraza muy sonriente a su hijo Lorenzo Luaces Jr quien tuvo un fin de semana bastante ocupado fungiendo como DJ en una multitudinaria fiesta… ¿olvidando las medidas de seguridad, aún por la pandemia del COVID? “Así comienzo la semana con las baterías recargadas después de este viaje relámpago! Puro AMOR Cheech, Estoy tan orgullosa de tiiiiiiiii y que rico lo pasamos !!! Love uuuuuu Pa”, escribió la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ en una serie de imágenes que celebraba lo que aparentemente era su primer evento ‘en grande’ como DJ.

¿Sin medidas de seguridad? Lorenzo Luaces Jr funge como DJ Aparentemente, Lili Estefan dió señales de lo que sucedió y es que su hijo habría tocado para una fiesta de la Universidad a la que estudiantes invitaron a varios familiares: “mi gente bellaaaaaaaa y que todos encuentren a esas personas en sus vidas que le recargan la buena energía”, escribió en las fotos la conductora. Sin embargo, a través de la cuenta del show Chisme no Like, se armó la polémica por la publicación del video y la gente no estuvo de acuerdo: “Así se divierte el hijo de #LiliEstefan La conductora compartió un video de #Lorenzo el cual hizo enojar a muchos, pues él y la gente presente no se encuentran usando mascarilla cuando la pandemia aún no ha terminado. Recordemos que #Univisión se ha vuelto un foco de infección luego de que muchos de sus conductores y trabajadores terminaran contagiados”, se lee en la descripción.

Desata debate por su participación como DJ en multitudinaria fiesta Lorenzo Luaces Jr se veía de lo más contento tocando en la fiesta a la que se puede ver a miles de personas, en su mayoría jóvenes, sin sana distancia y sin mascarillas, lo que naturalmente provocó que personas estuvieran opinando sobre si representaba una irresponsabilidad, pues la pandemia no ha terminado: “Alcohol, drogas y el plus COVID”, “No le dañen su fiesta. Y los conciertos? Ahí tan poco usan mascarillas ustedes no saben si pidieron tarjetas de vacunas como en otros lados”, “Pero están en un concierto al aire libre, y en Houston nadie anda con mascarilla”, “Niño rico de mami”, “Seguramente ya están vacunados todos, la verdad no veo nada malo, ya tenemos que volver a nuestra normalidad”, se pueden leer algunos comentarios.