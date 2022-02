¿Raúl de Molina se va a Telemundo?

Aseguran que el ‘Gordo’ ya no es querido por la nueva directiva

¿Estará viviendo sus últimos momentos en la cadena de televisión?

Raúl de Molina Telemundo. Ante los rumores de una posible salida del conductor del Gordo y la Flaca a la cadena de televisión de habla hispana Telemundo, han circulado varias versiones en las redes sociales. Raúl de Molina ha permanecido ausente de su programa de chismes, ante esto las especulaciones continúan.

Cabe recordar que ante la ausencia del Gordo de Molina en su programa, su lugar ha estado siendo ocupado por el presentador Julián Gil. Hasta el momento se desconoce el porque no se ha presentado a trabajar, muchos aseguran que se encuentra de vacaciones, mientras otros dicen que dio positivo al coronavirus.

Raúl de Molina podría ir a Telemundo

Pero todos estos rumores han tomado un nuevo curso, y es que se especula que el presentador cubano estaría a punto de dejar la cadena de Univisión. Esto fue mencionado por el conductor argentino Javier Ceriani, en su programa de Chisme No Like, donde dice que los directivos ya no están contentos con Raúl.

Ceriani mencionó que probablemente habría una nueva contratación en Telemundo, siendo Raúl de Molina esta opción, ya que supuestamente esta “coqueteando” con la cadena de televisión, según palabras del argentino. Todo parece indicar que los nuevos directivos no les agrada el gran sueldo que recibe el conductor cubano.