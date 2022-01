¡Ni siquiera la dejaron despedirse! La periodista Mandy Fridmann sorprende en redes sociales al revelar el nuevo despido que la cadena de Univisión protagonizó, se trata de la querida conductora de Despierta América y ex ganadora de Nuestra Belleza Latina; Aleyda Ortiz. La conductora asegura que no la dejaron decir adió al público.

Según informes, su ausencia llamó la atención cuando en su segmento para Despierta América no apareció ella, sino su lugar fue cubierto por la también presentadora Lourdes Stephan. Si bien en ese momento no pensaron que se trataba de un despido las cosas dieron un giro inesperado cuando el tiempo pasó y ella aún no regresaba,

Nuevos sueños por alcanzar; Un nuevo despido en Univisión, conductora de Despierta América se despide

En otra entrevista para el mismo portal, la ya ex conductora de Univisión, Aleyda Ortiz reveló que “ya no había espacio para el conformismo en su vida”, afirmando que durante toda su vida ha estado minimizando su persona, algo que ya no estaba dispuesta a hacer:

“Yo creo que me he minimizado a través de los años, como que logré bajar de peso, y como que con esto no es suficiente, gané Nuestra Belleza Latina y dije ‘esto es suficiente’, entré a la televisión y me volví a decir lo mismo, y ahora me pregunto ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ponerle techo (limite) a mis sueños?”