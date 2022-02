Y es que según Javier, informa que por este motivo Raúl de Molina no se ha presentado desde hace cuatro días en el programa que conduce junto a Lili Estefan ‘El Gordo y La Flaca’, siendo reemplazado por el conductor de ‘Despierta América’ Carlitos Calderón.

El periodista argentino, Javier Ceriani sorprende en las redes sociales de su programa ‘Chisme No Like’ al revelar que posiblemente el conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ de Univisión, Raúl de Molina se encuentra contagiado de COVID-19, y comenta que la cadena de Univisión es un “foco de contagios” debido a las múltiples celebridades que han resultado positivas.

A través de la cuenta oficial del programa ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani reveló que posiblemente Raúl de Molina se había contagiado de COVID-19 y aseguró que la cadena de televisión de Univisión se “había convertido en un foco de infección” por los múltiples casos positivos a este virus:

“Lili no dice nada, pero señores y señoras, como él viaja tanto, le puede dar mucha vergüenza, pero le preguntamos a Raúl de Molina ¿por qué haces un programa de chismes y hablas del COVID de todos los famosos y Univisión está infectado de COVID. Si realmente Raúl de Molina tiene COVID que lo diga, porque hace cuatro días no aparece en los estudios de Univisión ”.

“Según nuestras indagatorias, los propios vecinos del conductor nos dicen que posiblemente dio positivo a #Covid19, por ello su ausencia en estos cuatro días en su show y es que no nos sorprendería pues #Univisión se volvió un foco de infección por el contagio de todo su talento”, se podía leer en la descripción de la imagen.

En el pie de publicación, la cuenta de Instagram de ‘Chisme No Like’ comentó lo siguiente: “#RaúlDeMolina se encuentra desaparecido, pues no ha puesto un pie en su programa #ElGordoYLaFlaca y es que se supone que estaba de vacaciones, pero estás ya se le terminaron desde hace unos días”.

¿Raúl de Molina ‘encara’ a Javier Ceriani?

Ante este álbum de fotografías compartidas por el conductor en sus redes sociales, diversos comentarios comenzaron a llegar, entre ellos de la guapa conductora Clarissa Molina, quien no dudó en dejar el siguiente mensaje: “Que rico, en verdad disfruten mucho”.

Por otro lado, Raúl de Molina informó que estas fotografías eran de hoy y no tenía por qué mentir: “Estas fotos son de ahora, Yo no tengo porqué engañar a nadie”. ¿Será esta una indirecta para Javier Ceriani tras argumentar en su programa que Raúl no había aparecido por estar contagiado de COVID19? PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ