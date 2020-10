Rashel Díaz comparte fotos familiares sin imaginar lo que pasaría

Quien fuera conductora de Un Nuevo Día sale a defenderse por acusaciones de que abandonó a su abuela

“Le pido a Dios que nadie la juzgue a usted como acaba de juzgarme a mí”, expresó Rashel

Después de que Rashel Díaz, quien fuera conductora de Un Nuevo Día compartiera fotos familiares en redes sociales, pasó por un momento agridulce luego de que tuviera que defenderse por acusaciones que abandonó a su abuela.

La conductora cubana, tras su despido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, ha estado muy activa en su cuenta oficial de Instagram, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que subió una serie de imágenes que provocaron todo tipo de reacciones.

“Hoy tuvimos una tarde muy especial, después de seis meses sin ver a mi abuelita por la cuarentena, por fin la pudimos visitar y me llevé a mi batallón a verla, jaja. Fuimos a cuidarla y consentirla mucho, ya la extrañábamos”, escribió la conductora cubana.

Famosos como la cantante Chiquis Rivera, la empresaria Rosie Rivera, los conductores Rodner Figueroa y La Chiquibaby, la periodista Myrka Dellanos, el Chef James y Carlos García, esposo de Rashel, reaccionaron con un ‘Me gusta’ a esta publicación.

Y cuando daba la impresión que todo serían buenas vibras y mensajes de aliento, sucedió lo contrario, pues una seguidora se le fue con todo a Rashel Díaz al acusarla que abandonó a su abuela.

“Pobrecita la señora, tirada en un asilo solita, y la nieta con dinero para pagarle a un par de enfermeras y cuidar a su abuelita en su casa. ¿Qué pensará Dios de esto?”.

De inmediato, Rashel Díaz se defendió de estas acusaciones con un extenso mensaje:

“Realmente es muy triste ver cómo personas se expresan tan horrible de un ser humano que ni siquiere conoce! Pero me presentaré, me llamo Rashel Díaz, mi abuela me crió desde pequeña, la amo con todo mi corazón y jamás la pusiera en un asilo!”.

Aunque tal vez no era necesario entrar en detalles, la conductora cubana se tomó el tiempo en hacerlo…