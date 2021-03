“Cuenta con eso”

Tras 15 días en terapia intensiva por coronavirus, Raquel Olmedo muestra mejoría. “Me habla el señor Valentín Pimstein, que no sabía nada de lo que estaba pasando. Me preguntó cuánto era de los pasajes y le dije que no sabía, fui dos días después, a comentarle del costo, y me dijo: ‘cuenta con eso’. Fue él el que me permitió traer a mi familia para acá”, contó la actriz a una revista.

En televisión, Raquel ha hecho proyectos como Por amar sin ley, Esta historia me suena, Piel de otoño, Bajo un mismo rostro y Esmeralda, entre muchas otras telenovelas en donde ha dado vida a personajes nobles y fuertes (Con información de Agencia El Universal).