Sin embargo, fuentes citadas por The Washington Post aseguran que México está comprometido a recibir en su territorio a las familias de migrantes centroamericanos que sean expulsadas de EEUU bajo una orden de emergencia sanitaria, por lo que su ‘regalo’ serían las dosis de vacunas contra el coronavirus.

La razón principal es que en EEUU están contentos con la manera en la que México está trabajando para contener el flujo de migrantes en la frontera, además de que en la nación comandada por Joe Biden, aún no se recibe la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, por lo que se tienen millones de dosis almacenadas que podrían perderse.

En un día de esperanza para México y Canadá, el Gobierno de EEUU aseguró que enviará una cantidad importante de dosis excedentes de vacunas contra el coronavirus a ambas naciones; el país azteca se verá beneficiado por esta medida pues recibirá 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca, mientras 1.5 millones irán a Canadá, según The New York Times .

Un vocero de la Casa Blanca aseguró que el proceso de vacunación en EEUU no se detiene, al contrario se tiene pensado que para el verano la mayoría de la población ya cuente con su dosis completa contra el coronavirus, sin embargo también se ocuparán en que México y Canadá, como sus vecinos aceleren la vacunación.

México y Canadá se beneficiarán del apoyo de EEUU para las vacunas

El anuncio del canciller ocurre después de que López Obrador pidió a Biden acceder a las vacunas de covid-19 producidas en Estados Unidos durante su reunión bilateral virtual del 1 de marzo, cuando acordaron “analizarlo”. También coincide con el anuncio de restricción del tránsito terrestre en las fronteras de México para frenar la covid-19 en pleno aumento de flujo migratorio hacia Estados Unidos.

“Mañana a las 9 am (15.00 horas GMT) les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. ¡Buenas noticias!”, añadió Ebrard. Aunque no han precisado la información, esta semana trascendió que México pidió de forma pública acceder a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que se produce en Estados Unidos, donde aún no se avala el uso de emergencia de este fármaco. Pese a que México y Argentina obtuvieron un acuerdo para producir el antígeno de AstraZeneca, su envase se ha retrasado en una planta de la capital mexicana.