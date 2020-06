Se da a conocer lo inesperado de Don Francisco

Rafa Mercadante confiesa que el conductor chileno lo corrió de Sábado Gigante

El éxito de su segmento le trajo problemas

¡De no creerse! Rafa Mercadante, actor, conductor y cantante, confiesa que Don Francisco lo corrió de su programa Sábado Gigante. El éxito de su segmento le trajo problemas con el conductor chileno, quien optó por eliminar la sección.

A través de un video que está disponible en el canal de YouTube del programa Venga la alegría, Rafa Mercadante dio a conocer lo inesperado sobre Don Francisco, quien estuvo al frente de Sábado Gigante por más de 50 años.

Con más de 4 mil reproducciones hasta el momento, en esta publicación, que lleva por título “¡Rafa Mercadante revela por qué dejó de trabajar en Miami!”, se puede escuchar lo siguiente:

“Abrirse camino en los Estados Unidos, fue una aventura que le costó su primer matrimonio, a tan solo 8 meses de haberse casado, pero en Miami logró la oportunidad de oro. Comenzó a trabajar 5 años en el programa de concursos más importante de la televisión hispana, del cual salió por una disputa laboral con el más famoso animador de Hispanoamérica, Don Francisco”.

El actor, conductor y cantante Rafa Mercadante contó lo siguiente: “Le dicen a un amigo, te quedaste con el trabajo, pero vamos a hacer el cambio a música grupera. No, a mí la música grupera no me va. Llámale a Rafael Mercadante. Él me recomienda y el señor Ángel Aponte me hace el casting y me lleva a vivir a Estados Unidos, entonces me caso con Vanessa, que fue mi primera esposa“.

Rafa Mercadante, quien nació el 15 de mayo de 1973 en la Ciudad de México, prosigue con su relato: “Emigro (a Estados Unidos) y mi esposa empieza a extrañar de una manera tremenda a México y empieza a hacerse la vida muy difícil y decidimos divorciarnos”.

“Empiezo a hacer una carrera fabulosa en Miami, y cuando te va bien económicamente, te sientes seguro. Me enamoro de mi actual esposa, nace mi hija, y cuando tiene dos días de haber nacido, me llaman de Univisión y me dicen: ‘Maestro, lo siento, pero se acabó el contrato'”.

Para Rafa Mercadante, quedarse en Estados Unidos sin trabajo, sin papeles y con una hija, fue un “momento tremendo”: “Como no hay trabajo como conductor, voy a regresar a la actuación. Un amigo le habla al director de Venevisión y le dice: ‘Oye, no seas malo, háganle un casting a Rafael, él era actor y brilló en estas telenovelas'”.

“Voy a Venevisión y entro al departamento de maquillaje y estaba Julián Gil, William Levy, David Zepeda y les decía; ‘ahora tienes que ser modelo, además de ser actor’. Y entonces, con lo de mi liquidación, contrato a la entrenadora personal de Ricky Martin, y en 3 meses, esa mujer me cambió la vida. A partir de ahí, asimilé que en este medio necesitas verte bien para que te contraten”.

Ya con otra “apariencia física”, Rafa Mercadante es recomendado nuevamente para formar parte de Univisión, sin saber que su vida cambiaría nuevamente.