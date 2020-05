Lorenzo Méndez no se guardó nada en una declaración en video

El cantante, ya harto de la situación, cuenta la verdad de su esposa Chiquis Rivera

Ante esto, pide respeto a sus seguidores

¿Chiquis Rivera divorcio Lorenzo Méndez… separación? ¡No se queda callado! Ya harto de la situación por la que está viviendo, una supuesta crisis en su matrimonio, el cantante Lorenzo Mendez cuenta la verdad de su esposa Chiquis Rivera. También, pide respeto a sus seguidores.

El video donde se puede ver a Lorenzo Méndez dar su versión de los hechos está disponible en la cuenta de Instagram de Chica picosa y está cerca de llegar a las 5 mil reproducciones.

Un poco incómodo, el cantante dijo lo siguiente: “Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que no debo dar una explicación ni debería de platicar de, ni comentar de, que se llama mi vida personal. Mi vida personal y mi matrimonio”.

Algo molesto, Lorenzo Méndez comentó: “Estoy viendo ciertas cosas, ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas. Primero que nada, si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería”.

“Pero si no saben la verdad, que simple y sencillamente nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten. Les pido simplemente respeto hacia cada uno de nosotros y especialmente, pues si, respeto”, expresó el cantante, para después agradecer a sus seguidores por su cariño y apoyo.

Parece ser que esta declaración resultó contraproducente para el esposo de Chiquis Rivera, pues varios se le fueron con todo: “Si, vamos a ‘respetar’ y ‘be nice’, igual que tú y la ChiquiRex (sic) fueron ‘nice’ y ‘respetuosos’ con la madre de tu hija cuando empezaron a publicar donde vivía y trabajaba!!! El mismo respeto que dan es el mismo respeto que reciben”.

https://www.instagram.com/p/CAgSZfDg1h7/

“Ridículos”, “Ya cantinfleó: respeto, respeto, respeto”, “Gran parte tenemos de culpa nosotros por leer las estupideces que hacen… se creen la gran cosa”, “Como vieron que ya no los iban a pelar, por lo de las protestas, qué dijeron, mejor salgo y doy nota”, “Respeto de qué pide si es un drogadicto, ni que fuera un rey, ni es deportista ni actor de novela”, se puede leer en más comentarios.

Las críticas seguían haciéndose presentes después de que Lorenzo Méndez contara la verdad de Chiquis Rivera y su supuesta crisis matrimonial: “No debe, pero lo está haciendo. Señor, usted, su esposa y familia viven de esto de que ‘yo no tengo que decir, pero lo digo todo, ah, pero soy humano y por eso sufro, y no es publicidad, pero lo digo dos días antes del lanzamiento de mi disco, no espera, ya me regañó mi publicista, pero lo aclaro'”.

“Dijo que quería platicar con nosotros y no dijo nada. Que aburrido es este hombre, pero con su hesitación en decir las palabras matrimonio y esposa, confirma todo, jaja”, “Publican si se echan un ped… y cuando les comentan algo de sus vidas o problemas, dicen que no tienen que andar explciando sus ped… con su esposa”.

Archivado como: Chiquis divorcio Lorenzo Méndez separación