¿Resignada? Adamari López enciende las alarmas con una entrevista

A sus 50 años, la boricua expresó lo que siente y su más grande deseo

La aún pareja de Toni Costa tiene planes que impactarán a más de uno Adamari López está celebrando sus 50 años de vida en medio de rumores de que supuestamente atraviesa por problemas maritales con su pareja Toni Costa, sin embargo ahora, en una entrevista, la conductora de Hoy Día se sincera y habla sobre sus deseos de tener otro hijo y se soltó llorando. En una entrevista realizada por sus compañeras de Hoy Día, Adamari López se sentó a hablar sobre la difícil vida que ha tenido a sus primeros 50 años y como ya es casi costumbre de ella, no contuvo sus lágrimas y sus emociones al hablar de temas íntimos de su vida privada. Adamari López fue entrevistada por sus compañeras de Hoy Día “La presentadora Adamari López tenía una vida sacada de un cuento de hadas, pero tuvo que enfrentarse a retos que marcaron su vida. Al cumplir 50 años, recuerda cómo el cáncer, estar en estado de coma, y otras batallas, la hicieron la mujer que hoy día inspira con su valentía”, fue la descripción de video compartido en el canal de YouTube de Hoy Día. Y es que en efecto, la entrevista comenzó fuerte con la definición de la boricua sobre su persona a sus 50 años: “En una joven con muchas ilusiones, amorosa, creo que simpática, cumplo 50 años años y aunque sé que los tengo y tengo la experiencia, me siento muchísimo más joven, soy una persona agradecida, una buena hija, espero una buena mamá y una persona que le encanta lo que hace, me encanta mi trabajo…”, comenzó diciendo la boricua.

Adamari López expresó su angustia por cuando estuvo a punto de morir Adamari López se define como una persona sin máscaras, eso lo deja para los papeles que interpreta en las telenovelas o series, y le pondría a sus primeros años de vida si fueran convertidos en película, el título de ‘Viviendo o Amando’, porque es lo que según palabras de la conductora de ‘Hoy Día’, la definen como ser humano. “Viviendo porque me ha tocado una etapa maravillosa de niña y adolescente, después también una etapa difícil cuando enfermé de cáncer y pasé por cosas difíciles, después la oportunidad de renacer, de encontrar el amor, de tener a mi hija y entre viviendo y amando porque las dos cosas han definido cómo soy”, aseguró.

¿Toni Costa fue sincero? Adamari López confiesa cómo la tienen que enamorar A la pregunta expresa de qué es lo que puede enamorar a la pareja de Toni Costa, esto contestó: “Con el corazón, siendo sinceros, siendo una persona real, no pretendiendo ser quien no eres, no pretendiendo darme lo que no puedes, con el simple hecho de amarme realmente y tratarme con respeto que es lo mismo que yo regalo, así se me puede enamorar”… dijo Adamari López ¿indirecta para su aún pareja? Después de dichas palabras, se mostró un video en el que Adamari López está en el proceso de transformación de su cuerpo, pues a base de ejercicios y alimentación decidió ‘cambiar el chip’ del ‘no me importa’, ‘no puedo hacerlo’, al ‘quiero tener energía’, ‘quiero tener otro hijo’, fueron sus palabras y tocó ese tema de volver a ser mamá.

“Quiero tener otro hijo, si me dejan…”, expresó Adamari López Llegar a los 50 años de edad para Adamari López no fue fácil pero expresó su deseo de volver a ser mamá y tener otro hijo contra todo pronóstico: “Entre cambiar la mentalidad y darle la importancia a las cosas que tienen, a la salud, a mi hija, también para poder estar enérgica para ella, por si papá Dios me quiere regalar otra oportunidad de ser mamá y llegar a los 50 bien, luciendo bien y queriéndome y que me guste lo que veo en el espejo”, aseguró. Pero a la etapa de vida en la que actualmente se encuentra, previamente Adamari López tuvo que atravesar una serie de cuestiones de salud que la hicieron poner a prueba su fe como su diagnóstico de cáncer de mama, momento muy conocido por todos sus fanáticos y por el que muchos odian a Luis Fonsi quien la abandonó en medio de la enfermedad.

La boricua soltó las lágrimas por los momentos terribles que vivió Antes de tocar más a fondo el tema de tener otro hijo, Adamari López lloró al recordar su diagnóstico de cáncer de mama: “Fue muy duro, estaba jovencita, tenía muchos deseos de salir adelante, estaba recién comprometida para casarme, pensaba que la vida iba a ser tan bonita como los años anteriores y jamás pensé que yo iba a tener un diagnóstico de cáncer, no tenía a nadie en la familia con un diagnóstico como ese, fue duro, pero también traté de guardar mucha cordura…”, comenzó diciendo llorando. “Quería que no supieran (sus padres), y me aguanté muchos de esos sentimientos de angustia y de nervios pero tenía la seguridad de que iba a estar bien, después del diagnóstico, después de que fue un shock muy duro, porque Dios estaba conmigo, pero no dejó de ser un golpe duro, la mujer usualmente se define o lo que yo entendía en ese momento era por sus senos y por su cabello, dos cosas que iba a perder…”, manifestó.

La boricua salió a adelante y lleva 15 años sobreviviente de cáncer La boricua pudo salir adelante por el apoyo de su familia y entendió que su misión de vida sería ayudar a otras mujeres que estaban sufriendo o han sufrido por lo mismo que Adamari López, sin embargo, expresó sus más íntimos deseos de lo que planea para su vida futura, como tener otro hijo. La virgen de Guadalupe le concedió el deseo más grande a la conductora de hoy Día, ser mamá: “Me había hecho terapia de fertilidad, no me había funcionado, se habían desecho los óvulos que tenía, ni siquiera se habían hecho embriones para poderlos transplantar, era la última vez que había hecho la terapia de fertilidad y Dios encontró la manera a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe y que yo pudiera tener a Alaïa en mi vientre”, contó la pareja de Toni Costa.

¿Quiere ser madre otra vez, pero tener otro hijo sola? Adamari López ‘alarma’ Ante los rumores de una supuesta crisis con su pareja Toni Costa, ahora Adamari López habla de tener otro hijo, pero de una manera bastante peculiar e inesperada, a sus 50 años: “Por supuesto que sí (estaría dispuesta a adoptar), Dios sabe el momento en que hace las cosas, no es cuando uno se las pida, no es cuando uno las quiere necesariamente, es cuando son el momento indicado para que pasen…”, comenzó explicando. “Si un nuevo regalo De Dios viene para mí, es porque Dios así quiere que sea, es porque Dios tiene un propósito como ha tenido cada una de las cosas que me ha enviado los momentos buenos y los momentos difíciles y no tiene que ser necesariamente en tu vientre, yo tuve la dicha de tener a Alaïa en mi vientre, pero esa oportunidad puede llegar de una mamá que no quiera o no pueda darle todo lo que ella desea a un bebé”, dando a entender que ella podría encargarse de la adopción.

¿Adoptará o intentará el método natural para tener otro hijo? Adamari López contesta Siguió con el tema de tener otro hijo: “La vida lo puede poner de una manera inesperada, pero deseada en mi vida, así que estoy abierta a que Dios me de una señal y obviamente uno tiene que seguir haciendo cosas para que eso pase y que eso se pueda dar”, anheló Adamari López. En ningún momento de la entrevista mencionó a Toni Costa por lo que se avivarán los rumores de que atraviesan por una aparente crisis de pareja, sin embargo mencionó que su mayor esperanza es ver crecer a su hija Alaïa por mucho tiempo y si Dios quiere enviarle a otro bebé, también verlo crecer. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE ADAMARI

“Tienen que confiar en ustedes mismas”, mandó un mensaje en medio de rumores de separación con Toni Costa Adamari López mandó un conmovedor mensaje a las mujeres que consideran que no hay salida a los momentos difíciles: “Sólo tienen que confiar en ustedes mismas, nuestra mayor fortaleza está dentro de nosotros, sólo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y con nuestro proceder podemos lograr lo que deseamos”, aseguró. Y continuó: “A veces hay muchos obstáculos en el camino pero no podemos dejarnos vencer, no podemos dejar a veces que la mente nos pase malas jugadas, muchos de los obstáculos que vemos en nuestra vida están más en nuestra cabeza que en la realidad de lo que tenemos que enfrentar”, finalizó.