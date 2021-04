“Yo no puedo hablar mal de él porque tengo dos hijos de él. (En mi libro) algo contaré, pero debo de tener mucho cuidado por mis hijos. Alejandra lo quiere mucho a su papá, es lógico, pero Alejandra conoce toda la historia, no contada por mí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Y lo que falta. Resurge entrevista de la primera actriz Silvia Pinal con el periodista Gustavo Adolfo Infante que parece confimar acusaciones contra Enrique Guzmán, papá de Alejandra Guzmán, quien conoce toda la historia, aunque no contada por ella.

A la pregunta de Gustavo Adolfo Infante sobre si el cantante la golpeaba, Silvia Pinal confesó que de eso no prefería hablar, aunque segundos después confirmó que si sin poder evitar reirse: “Esas son cosas muy desagradables”, dijo ya en tono serio.

De inmediato, la primera actriz expresó que tanto Luis Enrique como Alejandra Guzmán averiguaron y vivieron su historia junto a Enrique Guzmán: “Había cosas que se vivían y pues cómo podías tapar los hoyos para que no se escucharan las cosas, ¿no?”.

“Yo no lo puedo explicar, ni siquiera quiero hablar de eso porque no es agradable”, confesó Silvia Pinal. Años más tarde, daría más detalles de los malos tratos que recibió de parte de Enrique Guzmán en su libro, titulado Esta soy yo, lo cual provocó gran revuelo.

Ya casi para finalizar con esta entrevista, la primera actriz mencionó que, ante las palabras del periodista que ella es una de las estrellas más importantes de México, no sabía cómo fue que permitió el comportamiento de su entonces esposo.

Un año después nació Alejandra Guzmán, su primera hija, y en 1969, llegó al mundo Luis Enrique. Fue justo después del parto cuando aparecieron las primeras señales del supuesto abuso. Se trataba de comentarios fuera de lugar y discusiones que hicieron que las caretas comenzaran a caer. Los episodios de infidelidad no faltaron, pero evidentemente, la diva jamás dijo nada en su momento.

Silvia y Enrique se casaron en 1967 y el tiempo que estuvieron juntos no fue precisamente un cuento de hadas. Pinal, quien es 10 años mayor que Guzmán, reveló en el libro autobiográfico Esta soy yo, que sus primeros años de matrimonio estuvieron llenos de amor, casi como una eterna luna de miel.

Ante esta situación, ella tenía claro que quería separarse, pero no encontraba la manera de enfrentar a su entonces esposo, pues temía por su reacción, así que prefirió refugiarse en su trabajo, como manera de escape, y tomar terapia. Sin embargo, las cosas no cambiaron, su vida seguía siendo un infierno.

La musa de Luis Buñuel logró huir y buscar ayuda con su amigo, el actor Teodoro Cesarman. A pesar de lo complejo de la situación, Silvia logró divorciarse y quedarse con la custodia de sus dos hijos, Alejandra y Luis Enrique; aunque la actriz señala que no solo fue culpa de Enrique Guzmán, sino también de ella al no poner un alto ante la primera señal de abuso.

Por su parte, el cantante Enrique Guzmán sorprendió a todos al reconocer que sí había golpeado a su exesposa en una sola ocasión: “Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció… Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”.

Silvia Pinal no olvida a su nieta Frida Sofía

“No soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas”, señaló por medio de un comunicado. ¿Pero siempre ha sido así, con carácter para sortear las dificultades? De niña trabajó en el restaurante de su padre sirviendo las mesas, algo que le gustaba porque así conseguía dinero por las propinas.

Ya adolescente, cuando apenas tenía 17 años en su debut de cine (Bamba, 1939), el productor Miguel Contreras Torres le dijo que era una bruta y estúpida, porque no podía llorar en escena: “Fue muy grosero conmigo ese viejo horroroso. Me regañaba mucho, digo, yo estaba muy verde, lo reconozco, pero de eso a que me gritara y regañara, era por ser violento”, recordó en una entrevista de 2019 (Con información de Agencia El Universal).