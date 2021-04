Adamari se sincera y habla de las humillaciones que vivió al lado de Luis Fonsi

La conductora confesó que se enteró de que se acababa su matrimonio por una llamada

“Me dijo que ya no me deseaba como mujer”, dice Adamari López entre lágrimas Adamari López humillada. Fue el 8 de noviembre del 2009 cuando Adamari López y Luis Fonsi hicieron publica su separación. Pero fue cuatro años después que la conductora boricua habló sin tapujos de la humillación que vivió por parte del cantante en una entrevista al programa al Rojo Vivo con la periodista Carmen Dominicci. Al cuestionarle que hubiera hecho distinto si ella hubiera estado en el lugar de Luis Fonsi, respondió: “Creo que me hubiese dado la oportunidad de luchar y no resbalar y caer en una primera prueba, para mí en el momento en donde veo que el matrimonio está en un momento difícil yo hubiera luchado, él no quiso luchar, él tomó una decisión”. Adamari López humillada: ‘Sentí un hombre diferente’ Sobre cómo se enteró que su matrimonio había acabado relató que: “Yo llegué un día a mi casa después de haber venido de trabajar en México, venía con todas las ilusiones del mundo, había ido a trabajar porque en la casa los dos debíamos de aportar dinero, no había otra opción, y pues me ofrecieron un trabajo en México fui”- “Se extendió más de lo planeado porque tuvo mucho éxito y hubo complicaciones, como cuento en el libro, y tenía que regresar para resolver esos problemas de salud que se podían complicar, y cuando regresé sentí a un hombre diferente”, narró en la charla.

Adamari López humillada: Por teléfono le comunica que se acabó “Pero pensé que era porque le hacía falta que yo estuviera más en la casa, y que lo íbamos a resolver más adelante, pero nunca vi el deseo real de trabajarlo”. Adamari López confesó que fue Luis Fonsi quien decidió poner punto final a la relación y que se lo comunicó por teléfono. También mencionó que a raíz de su enfermedad se enfrentó a grandes cambios, “fue duro la primera vez que me vi sin un seno, ver los cambios que hubo a medida que los tratamientos avanzaban, porque hubo cambios en mi cuerpo, no me conservé tan flaquita como estaba, estaba muy hinchada”.

Adamari López humillada: ‘Estaba deforme’ “Después de eso me hice tratamientos de fertilización in vitro, estaba de alguna manera deforme, me había cortado el pelo porque ya sabía que iba a someterme a un tratamiento de quimioterapia y eso me iba hacer caer el pelo, lo tomé un poco en broma diciendo: no me tengo que depilar y no gasto dinero en eso”. “Pero sí fue muy duro, fue muy duro porque uno vive y se proyecta en nuestro trabajo con la cara y el físico”. Contó que su batalla fue muy dura y desde entonces nunca pudo recuperar su estilizada figura, pero agregó que lo importante ahora era estar saludable.

Adamari López humillada: ‘Ya no me deseaba como mujer’ Dijo que en términos de pareja su aspecto la había afectado mucho y confesó entre lágrimas que Luis Fonsi le dijo que ya no la deseaba como mujer, aseguró que ese capítulo fue lo que más le dolió vivir después de haberse enterado que sufría de cáncer de mama. “Creo ese fue para mi uno de los procesos más duros, cuando la persona que tu amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, y para mi así lo fue”, confesó Adamari con los ojos llenos de lágrimas. PUEDE VER EL VIDEO AQUÍ

Adamari López humillada: ‘Ahora tengo mucho más fortaleza’ Sobre cómo logró recuperar su autoestima tras haber sido humillada por Luis Fonsi, la también actriz reveló: “es un proceso, trabajando día a día, y creo que ahora tengo mucha más fortaleza que antes, creo que él mismo al hacerme pasar por momentos tan lindos y tan dolorosos me dio todas las herramientas para volverme a recuperar y para volver a conocer a la Adamari que era antes, para ser feliz conmigo, no para nadie. Me hizo más fuerte”. Y a pesar de esas experiencias dolorosas que Adamari López compartió en la entrevista, y que están plasmadas en su libro Viviendo, la conductora dijo que le agradece muchas cosas al cantante con el que estuvo casada durante cuatro años y que era considera unas de las parejas más estables del medio artístico.

Adamari López dice que siempre va a querer a Luis Fonsi Al ser cuestionada de cómo veía la gente a Fonsi tras leer su libro, expresó: “Eso lo tiene que decidir la gente que lo lea, yo, a cuatro años de haber terminado mi relación con él lo quiero y lo voy a querer toda la vida, lo respeto, admiro al cantante que ha sabido salir adelante y respeto al hombre que vivió conmigo y me hizo feliz en un momento dado y lo voy a querer siempre”. Dijo que el público debería de perdonarlo por haberla dejado. “Él merece ser feliz. Nada de lo que nosotros pasamos lo hizo a propósito, a veces uno comete errores, yo debo haber cometido los míos, y a lo mejor tú le preguntas y él quiere ser sincero a lo mejor te dice cosas que yo no sé porque nunca me las dijo, y a lo mejor hay muchas cosas que también cometí”.

‘Yo permití mucho en la relación’, confesó Adamari Aseguró que si el cantante sacara un libro ella está lista para leerlo, pues dijo que él no tiene nada malo que decir de ella: “yo fui una buena mujer, él fue un buen hombre, se le acabó al amor, no supo cómo decirlo, no supo cómo manejarlo, eso no lo hace una mala persona”. La conductora Adamari López sentenció que el respeto y el amor propio es básico en una relación, “yo permití mucho, es culpa mía por permitir, te tienes que respetar y amar como mujer, eso no lo puede hacer el hombre por ti, eso lo tienes que hacer uno”.

No le cerró las puertas al amor Pero esa mala experiencia en el amor no dejó que Adamari López le cerrara las puertas al amor, y su recompensa fue coincidir con el bailarín Toni Costa, a quien conoció en el año 2011 mientras ambos eran parte del elenco del reality show Mira quién baila, ella ellos eran pareja de baile. “Él es ese hombre que no me había tocado, me brinda estabilidad emocional, fortaleza y me deja ser yo, no soy la misma Adamari que era antes de divorciarme, era más permisiva y complaciente del otro lado, creo que ahora soy más dura, con muchos deseos de ser feliz, de amor y de que me amen.

Tras su divorcio, Adamari ve distinto el amor López dijo que ahora concibe el amor de una manera distinta a como lo hacía cuando estaba casada con Fonsi, pues ahora quiere un amor “sin promesas falsas y sin esperar nada a cambio de la otra persona, me tienen que enamorar todos los días, yo tengo que enamorar todos los días a la persona que este conmigo y así podemos estar toda una vida juntos”. Dijo que Toni fue muy respetuoso cuando ella decidió lanzar el libro para contar su historia, y aseguró que ha estado ahí para ella “para amarme y respetarme, ha sabido respetar mis sentimientos hacia Fonsi, mis sentimientos hacia él y mis sentimientos hacia mi misma”.