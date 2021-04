Y es que aunque se han dicho muchas cosas sobre el apoyo del gobierno que empezó Donald Trump y sigue con Joe Biden, no se ha especificado qué pasará con el dinero que deberán entregar a los hijos si su padres están separados.

También hay una especificación muy señalada por parte de las autoridades para los padres, ya que se equiere necesario que los hijos solo estén en la declaración de impuestos del papá o la mamá que tienen la custodia, y no en el de la otra pareja. Archivado como: Cheque papás divorciados

Pero debe tener cuidado, ya que el padre o madre con la custodia no requiere papeles oficiales para demostrar que sus hijos están a su cargo para el crédito tributario por niños, siempre que su nombre y número de Seguro Social sean iguales a su declaración de impuestos.

Se indica que el portal del Servicio de Rentas Internas (IRS) para el crédito tributario por hijos, dará permiso para decidir por no participar en los pagos seguidos y obtener el dinero como una suma general el próximo año, estará disponible a partir del 1ro. de julio. Archivado como: Cheque papás divorciados

Pero también es importante saber que los papás que no tienen en poder la custodia de los hijos pueden reclamar dependientes, sin embargo, tendrán que conseguir el consentimiento de la otra parte en el Formulario 8332 y adjuntarlo a su declaración de impuestos.

ESTÁN PEOR

Aunque la mayoría de los estadounidenses han resistido la pandemia de coronavirus desde el punto de vista económico, alrededor de 38 millones dijeron que están peor ahora que antes de que comenzara el brote en el país.

En general, el 55% de los estadounidenses afirmó que sus circunstancias financieras están casi igual que hace un año, y el 30% dijo que sus finanzas han mejorado, de acuerdo con una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Sin embargo, el 15% señaló que está peor. Archivado como: Cheque papás divorciados