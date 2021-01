Keybo Taylor, anunció que suspende el acuerdo de colaboración entre las agencias de orden locales y el ICE

Suspende programa 287. El nuevo alguacil del condado más diverso de Georgia, Keybo Taylor, anunció este viernes que suspende el programa 287(g), que establece un acuerdo donde colaboran las agencias del orden locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según Agencia Efe.

El alguacil terminó con la iniciativa con ICE, que incluso era una de sus principales promesas de campaña, cuando fue nombrado nuevo comisario de la localidad y convertirse en el primer afroamericano en asumir el cargo.

Taylor mencionó en una rueda de prensa: “Hoy oficialmente es el fin de toda la participación en el programa 287(g) con ICE”, también presentó nuevas propuestas que reemplazan el controversial programa suspendido.

Entre las nuevas propuestas que dio Taylor para reemplazar al programa 287(g) una es contra las pandillas y otra contra el tráfico humano y explotación infantil.

En las elecciones de noviembre Keybo Taylor, le ganó la carrera por el mando de la localidad al republicano Luis Solís, que era el candidato elegido por el polémico Butch Conway.

El comisario de Gwinnett y el del condado de Cobb, Craig Owens, fueron electos gracias a la ola de nuevos votantes jóvenes y diversos que le dieron el triunfo en Georgia al ahora presidente electo Joe Biden.

“Lo que no vamos a hacer es notificar a ICE sobre el estatus migratorio de alguien en la cárcel o en las instalaciones, pero eso no significa que no vamos a tener cooperación con ICE o con cualquier otra agencia de ley. Significa que no vamos a participar en el programa 287(g)”, dijo Keybo Taylor.

Incluso agregó que no mantendrá a nadie en prisión del condado bajo un pedido de ICE, a menos de que se le otorgue una orden judicial.

“Si ICE o alguien más trae a alguien a la cárcel del condado de Gwinnett y tiene una orden legítima asignada por un juez, entonces lo respetaremos”.