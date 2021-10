Primera dama de Nuevo León se rapa por una noble causa

Muchos se preguntan si con esta acción Mariana Rodríguez es mejor que Michelle Obama y Jill Biden

“Si puedo aportar un granito de arena, lo voy a hacer”, expresó ¿Mejor que Michelle Obama y Jill Biden? La primera dama de Nuevo Léon en México, Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, y el pequeño Eduardo, un niño con leucemia de 4 años de edad, compartieron un momento muy especial: se cortaron juntos el cabello para demostrar que al cáncer hay que enfrentarlo. Relacionado Pese a las críticas y rumores, Óscar de la Hoya presume a su novia mientras su ex se compromete (VIDEO) Padre Alberto Cutié comparte foto inédita del día de su boda Edwin Luna aparece con las uñas pintadas y levanta sospechas (FOTO) El niño se alberga en el DIF Capullos porque su familia no lo llevaba a sus quimioterapias, relató temprano en su cuenta oficial de Instagram la titular de la oficina Amar a Nuevo León e influencer: “(Eduardo) está en Capullos porque (su familia) no lo llevaban a sus quimios, pero, además, la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo”. Primera dama de Nuevo León no quería que el pequeño se sintiera solo en este proceso Recordada por muchos por sus videos virales y su frase ‘Fosfo, fosfo’, donde prácticamente ignoró a su esposo mientras le hacía una pregunta, la primera dama de Nuevo León Mariana Rodríguez había anunciado que se raparía porque no quería que el pequeño se sintiera solo en este difícil proceso: “Me dan ganas de llorar”. Con este anuncio, la influencer se convirtió en tendencia en redes sociales. Luego, cerca de las 11:00 horas, llegó a Capullos con una estilista, a la que dio crédito. Sin embargo, el niño decidió que mejor no quería raparse, sino cortarse el pelo para peinarse “en picos”. Ambos terminaron con el cabello muy corto.

¿Qué hizo Mariana Rodríguez con el cabello que se cortó? La primera dama de Nuevo León e influencer compartió imágenes del corte de cabello de los dos en sus redes sociales, donde cuena con más de dos millones de seguidores. Parte de su cabello lo donó a la asociación Manitas Pintando Arcoiris, para hacer una peluca para niños que perdieron su pelo por las quimioterapias. Mariana Rodríguez afirmó que el pequeño Eduardo tiene su tratamiento asegurado por medio de la Alianza Anticáncer. Varios famosos no dudaron en expresar su sentir al ver estas imágenes, como la actriz mexicana Sherlyn, quien dijo: “Por más damas de primera como tú! Qué hermoso corazón, demostrando que las redes también sirven para esparcir el amor” (Con información de Agencia Reforma).

Le mandan buenas vibras a la influencer y primera dama de Nuevo León Como en pocas ocasiones, las redes sociales se unieron para expresarle su admiración a Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León. La empresaria y diputada Alessandra Rojo de la Vega comentó: “El corazón se llena de amor y esperanza al ver a una persona entregada a su causa, luchando con todo el corazón. Gracias, Mariana”. Por su parte, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante comentó lo siguiente: “Mariana no te conozco personalmente, pero reconozco tu valor y autenticidad en apoyo de los niños. Si creí que al Gobierno de Samuel le has ayudado mucho y creo que eso mismo harás con el Estado de Nuevo León. Felicidades” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

‘La otra cara de la moneda’, critican la acción de Mariana Rodríguez Pero no todo fueron comentarios positivos para Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, quien se rapó por una noble causa: animar a un pequeño que se había negado a continuar con sus quimioterapias para enfrentar al cáncer, ya que también en redes sociales varias personas expresaron su descontento por esta acción. La columnista Verónica Malo Guzmán, en su columna paa SDP Noticias, se le fue con todo a la influencer: “Un espectáculo lleno de hipocresía y falsedad. Aprovechar la enfermedad mortal de un niño para estrenar nuevo look (esto es, marcar tendencia de moda en sociales) y no raparse como fue el compromiso. Ansiosa por la luz del reflector, por un nuevo follower, un like más, Mariana Rodríguez no actúa con responsabilidad, con compromiso o realmente preocupada por las personas”.

Aseguran que la primera dama de Nuevo León ya tenía el pelo muy maltratado y por eso se lo rapó En otra parte de esta columna de opinión, Verónica Malo Guzmán se refiere a Mariana Rodríguez como una “buena influencer” que requería de manera urgente cortarse el pelo, pues lo tenía muy maltratado, por lo que usó al cáncer, en este caso, del pequeñoe Eduardo, como gancho para su propio beneficio. ¿Será así? “En todo caso, usar el cáncer de un niño como excusa para cortarse el pelo, solo muestra lo vacua que se puede llegar a ser y lo fácil que es engañar a toda una serie de personas que no están dispuestos a entender la diferencia entre raparse (con todo lo que eso conlleva) y estrenar corte. Hay que frenar este patrón porque, de continuar, estamos vislumbrando un país fosfo fosfo distanciado de los temas que se tienen que enfrentar, mientras se prefiere asumir el disfraz de la Madre Teresa de Calcuta”.

Y también se viste de Cenicienta ¡en pleno palacio de Gobierno! Y por si no hubiera sido suficiente, unos días atrás la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, llegó al palacio de Gobierno vestida como Cenicienta, lo cual provocó todo tipo de reacciones. Su esposo, Samuel García, fue el encargado de ‘exhibirla’ a través de un video. “¿Qué traes? ¿A poco Cinderella tenía collar negro?”, le preguntó el político mexicano a su esposa, quien fiel a su costumbre, lucía de lo más contenta con este vestido de una de las princesas más queridas de Disney. Días antes, se dejó ver luciendo una botarga de dinosaurio, disfraz que utilizará en la fiesta de Halloween del DIF.

Primera dama de Nuevo León es criticada por invitar a Gloria Trevi a un refugio infantil El caso de una menor regia que está en el Centro DIF Capullos víctima de violencia de un hombre de 40 años conmocionó a Gloria Trevi, tanto que la hizo recordar su pasado. La cantante estuvo en la casa hogar acompañada por Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García y titular de la Oficina Amar a Nuevo León. “Cada niño es una experiencia. Algo muy importante que estaba diciendo Mariana que me llena de ilusión, me dice: ‘hay una niña aquí que es menor de edad y está con un tipo que tiene 40 años. Y ella reconoce que el tipo le pega’. La abuelita dice que no la dejen salir porque va a regresar con el tipo y la niña dice: ‘sí, él me pega, pero quiero regresar con él’. Ella (Mariana) dice vamos a luchar con la Fiscalía para procesar y castigar a ese tipo de personas y, bueno, lo viví en carne propia”.

A pesar de las críticas, Mariana Rodríguez estuvo encantada con la visita de la cantante “Lo vivimos muchas personas en carne propia y que haya gente interesada en hacer que la sociedad también tome una responsabilidad (es bueno), que no nada más ponga el dedo y critique, que también digan vamos a parar esto”, dijo Gloria Trevi, quien junto con Mariana espera que las leyes cambien para proteger a las mujeres víctimas de violencia. “Me encantó que Gloria conociera las instalaciones, a los niños y platicara con ellos también porque cada historia es un tema muy fuerte. Que los niños tengan esas palabras tan presentes: ‘que mi mamá es drogadicta, que me violaron, que me tocaron, me maltrataron’. Pero ya que están resguardados aquí tenemos que asegurarnos que tengan una bonita experiencia en casa”, comentó la primera dama de Nuevo León.

“Ella representa libertad”, dice sobre Gloria Trevi Trevi compartió que además de platicar con los menores algunos le pidieron que les cantara Zapatos viejos: “Estoy muy emocionada, conmovida, uno cree que viene a ayudar… Me llevo abrazos, besos, pero muchísima esperanza, tú no sabes lo que es ver niños sonreír…”, dijo al momento en que se le cortó la voz. A la prensa se le negó el acceso al interior del Centro Capullos. La esposa del Gobernador Samuel García señaló que se llevó una muy buena impresión de la cantante: “Ella representa libertad”, declaró Mariana en torno a su paisana. “(La canción que más le gusta es) es la de ‘me solté el cabello'”, señaló la Primera Dama del Estado al referirse al tema “Todos me miran”. Por un momento, Mariana movió la cabellera al estilo de Trevi y se declaró fan de ella (Con información de Agenxia Reforma).