UNA TERRIBLE PÉRDIDA. A través de la periodista Neida Sandoval, se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de la madre de Ana María Canseco, quien es presentadora en el programa ‘Despierta América’. La conductora, no ha dado declaraciones al respecto sobre el triste suceso que está pasando, pero en meses pasados informó que su madre fue diagnosticada con Parkinson.

"Anita mi corazón está contigo. Te abrazo desde Miami hasta San Antonio. No es un día fácil para ti y tu amada familia.", inició el escrito de Neida Sandoval hacia Ana María Canseco y que sorprendió a los seguidores de ambas mujeres, quienes no han dudado en expresar el cariño que le tienen a la presentadora.

Neida Sandoval, expresó un par de palabras hacia su amiga Ana María. La periodista, aseguró que todo su sentir está con ella en esos duros momentos y que lo único que podía hacer, era enviarle un abrazo a la distancia; ella, mencionó que sabía que no era un proceso fácil para Ana y su familia, por la dolorosa despedida.

"Te admiro y mis oraciones están contigo para que encuentres paz en medio de tu dolor.", escribió la que fue conductora de Despierta América con Ana María, en un mensaje personal por la triste pérdida que estaba viviendo en aquellos instantes y que sabía que no iba a tener tiempo para informar a sus seguidores del sensible fallecimiento de su madre.

A través de sus redes sociales , la conductora mexicana compartió un emotivo mensaje de despedida para acompañar la imagen que posteó de su perrita, quien estuvo con ella por casi 20 años. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes, por lo que posteriormente, agradeció y tomó en cuenta, expresando su cariño hacia sus seguidores.

“No te olvidaremos”: Ana María Canseco

“Hoy me tocó decirle adiós a mi Tequilita, quien por 18 años me acompañó en las buenas y en las malas…. Estuvo conmigo una parte de mi vida, pero ella a mí me regaló toda su vida… Desde viajar hasta dormir conmigo! De San Antonio a Miami y de regreso…”, compartió Ana María.

Por último, la conductora mexicana le agradeció a su mascota por todo su cariño, además de prometerle que no la olvidará. Varios famosos no tardaron en dedicarle algunos mensajes de apoyo en este difícil momento por el que está pasando.