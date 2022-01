Tras conflictos en su familia, don Pedro Rivera ahora presume nuevo auto.

El padre de Jenni Rivera muestra cuán equipado está su Tesla.

Las dudas aparecieron para el señor debido a que es un auto tecnológico.

Presume Tesla Pedro Rivera. Para entrar en contexto recordemos que Mundo Hispánico dio a conocer que mediante una transmisión en vivo que circula en redes sociales de Chiquis Rivera, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, la cantante asegura que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre.

“Rosie dijo: ‘sí me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, dijo la cantante en lo que parece ser el inicio de una guerra de declaraciones.

Aparece video de don Pedro con un carro de lujo

Luego de que Chiquis ocasionara gran conflicto entre la dinastía Rivera al momento de realizar fuertes declaraciones compartiendo el como se siente al respecto de la herencia de su difunta madre y haber realizado severas acusaciones en contra de su tía Rosie, don Pedro deja a lado todos los problemas y se enfoca en algo más.

Para don Pedro Rivera es de suma importancia que la mayoría de la familia no tenga ningún problema pero desde que solicitaron realizar una auditoria en la empresa de Jenni Rivera se desató la euforia en la dinastía. Ahora con el recién video posteado por Chiquis se encienden las discusiones nuevamente, pero pese a eso el padre de La Diva de la banda disfruta el presumir su Tesla.