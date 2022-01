Fuertes declaraciones de Chiquis

La hija de Jenni Rivera asegura que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre

“Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie”, expresó ¡Y lo que falta por venir! Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, Chiquis Rivera aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre. “Rosie dijo: ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, dijo la cantante en lo que parece ser el inicio de una guerra de declaraciones. “Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie”: Chiquis Rivera En otra parte de este video, Chiquis comentó: “Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie, Johnny (su hermano menor) solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho, mi abuelita me dijo a mí personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera”. “Que en su opinión habíamos cag… el legado de mi mamá, qué bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”.

Chiquis contó que alguien robó de la empresa de su madre “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”. Chiquis quiso dejar en claro que su tía Rosie “quizás no es una ratera” y que ella “quizás no robó”, pero no fue del todo honesta: “No les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, expresó la hija de Jenni Rivera.

¿Qué pensaría Jenni Rivera al ver este conflicto en su familia? Chiquis comentó que su tía Rosie recibirá 84 mil dólares para dar por terminada la transacción del cambio de poderes legales de la empresa de Jenni Rivera y no 165 mil, además de que quién también está pidiendo dinero es tu tío Juan Rivera. Eso no sería todo. “Y no iba a hablar, porque no quería empezar el año así de esta manera, quería dejar todo este problema en el año pasado, y seguir adelante como lo he hecho, trabajando, ching…, haciendo mis cosas, pero soy hermana y soy hija, y me duele y me molesta”. ¿Y cómo va su relación con su abuela, la señora Rosa?

Chiquis reconoce ser muy apasionada De unos meses a la fecha, llama la atención la ausencia de Chiquis Rivera en los videos de su abuela, la señora Rosa, en su canal de YouTube, tal vez por los conflictos que se viven en la familia y que se agudizaron hace apenas unos meses con la petición de una auditoría en las empresas de Jenni Rivera. “Sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, porque yo soy una persona que soy muy… cuando yo realmente creo en algo, soy firme en eso y soy muy apasionada y lo digo, porque si no me molesta, es lo que estoy haciendo ahorita”. Aseguró que es la primera y última vez que hablará sobre este tema (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Y quien menos se esperaba, reaccionó a este video… Para muchos, los hermanos Rivera están divididos en dos: por una parte, se encuentran Juan, Rosie y Pedro Rivera Jr, y por el otro, Gustavo y Lupillo, aunque ellos dos se han distinguido por mantenerse al margen de los conflictos que han surgido por el tema de las empresas de Jenni Rivera. Y después de que Chiquis subiera este video, el también llamado Toro del corrido expresó: “Ustedes no están haciendo nada mal… y sí, el legado de tu mamá si es de ustedes… de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes nada más… ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre!”.

Larry Hernández le expresa su apoyo a Chiquis Esta transmisión en vivo no pasó desapercibida por varias figuras del espectáculo, entre ellas el cantante Larry Hernández, quien no dudo en expresarle su apoyo a Chiquis: “Ánimo, mi Chiquis, abrazo a la distancia grande, no me gusta verte triste, amiga, siempre que te veo se dibuja una sonrisa en tu rostro y esa es la que quiero que siempre se refleje en tu cara. Ánimo a ti y a tus hermanos, bendiciones y espero que todo se arregle pronto por su bien tanto emocional como espiritual”. También, quienes se manfiestaron fueron la cantante Carolina Ross: “Ánimo, Chiquis, te mandamos mucha fuerza”, así como el productor Pepe Garza. “Mucha fuerza mi hermosa! Dios y tu mami están con ustedes desde el cielo”, expresó por su parte la intérprete Paola Preciado.

‘La mejor amiga de Jenni Rivera’ también opinó sobre este video Para los admiradores de La Diva de la Banda el nombre de Elena Jiménez les es muy familiar, pues en teoría se trata de ‘la mejor amiga de Jenni Rivera’, aunque a la fecha es señalada por supuestamente haberla traicionado, ya que la cantante encontró fotos de su hija Chiquis, sin prenda alguna, en el celular de Elena, además de que se le acusa de haber tenido un trío con la propia Chiquis y Esteban Loaiza. “Hola, mija. Saben con certeza que su madre estaría muy molesta con las acciones de Rosie y Juan. Ellos saben que no había nadie más importante en este mundo que sus hijos. Estoy aquí, los amo chicos”, expresó Elena Jiménez, quien contrario a lo que se pensaría, recibió mensajes de apoyo de varios internautas.

Jacqie Rivera toma las riendas de las empresas de su madre Jacqie Rivera, la segunda hija de Jenni Rivera, asume el liderazgo de las dos empresas que dejó la artista, Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, remplazando a su tía Rosie Rivera, que había asumido la responsabilidad de los negocios desde la muerte de La Diva de la Banda en 2012. En un comunicado, Jacqie dijo estar “emocionada de asumir el puesto de directora ejecutiva de estas dos empresas para preservar el legado y la reputación (al igual hacer crecer) de estos dos negocios que mi madre dejó en manos de mi tía Rosie y ahora a mí”.

Desmiente que haya habido malos manejos Jacqie explicó que su nombramiento como CEO de las dos empresas representa el cambio de guardia de una generación a otra y desmintió los rumores que hubo sobre malos manejos por parte de su tía Rosie Rivera. En el proceso se realizó una auditoria que “no encontró ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie, actuando como fideicomisaria”, indicó el comunicado. “Los beneficiarios y yo le deseamos a nuestra tía Rosie la mejor de las suertes en todos sus nuevos esfuerzos y esperamos que nuestros esfuerzos en el futuro hagan que tanto ella como nuestra madre se sientan orgullosas de nosotros”, añadió. Por su parte Rosie Rivera, hermana de Jenni, expresó el mayor apoyo a Jacqie al iniciar este nuevo capítulo (Con información de Efe). Archivado como: Alguien cercano a Rosie Rivera robó 80,000 dólares de la empresa de Jenni Rivera, según Chiquis