La División de Homicidios del Departamento de Policía de Lawrence, por medio de un comunicado, detalló que no creen que el asesinato de Jumil Celadilla haya sido un acto cometido al azar. Sin embargo, la corporación no ha revelado el móvil del crimen, ni tampoco han detenido a nadie.

“Madre de dos hermosas hijas”

Jennifer Arias abrió la cuenta Jumil’s funeral cost and support for her girl (Costos funerarios para Jumil y apoyo para sus hijas), en la red social Go Fund Me de apoyo económico, a nombre de la familia de la joven Jumil Celadilla asesinada a balazos y quien ha dejado huérfanas a dos pequeñas niñas.

La súplica de ayuda de Jennifer Arias empieza diciendo que “Jumil Celadilla fue una hija, hermana, sobrina, nieta, prima, amiga, novia, pero lo más importante fue… una madre de dos hermosas hijas. Desafortunadamente, el 31 de diciembre Dios necesitó a uno de sus regalos más preciosos y se llevó con él a un ángel”.