Muere cantante por coronavirus y su hermano le rinde homenaje

Más adelante Mike dijo sentirse con el corazón partido no solo por la muerte de su querido hermano, sino también por la pena que embarga ahora su familia, pese a lo anterior, no dudo en agradecer el inmenso apoyo que estaban recibiendo luego de la triste noticia.

“Definitivamente estaré orando por mi familia Big Daddy Weave , tuve el privilegio de conocerle hace 6 años en Fresno California cuando era una nueva viuda. Mi historia nos ayudó a superar algunos días difíciles y Mercy Me The Hurt y The Healer nos ayudaron a superar un muchos días duros también. Enviando amor, abrazos y oraciones curativas a tu manera”, escribió una de las seguidoras. Archivado como: Muere cantante por coronavirus

La trayectoria de la banda Big Daddy Weave

Citando al portal de noticias The Sun: “Big Daddy Weave es una banda cristiana estadounidense de Alabama compuesta por los hermanos Mike y Jay Weaver , Joe Shirk, Jeremy Redmon y Brian Beihl. Los miembros se conocieron en la universidad mientras asistían a la Universidad de Mobile e iniciaron la banda en 1998.”

“Lanzaron su primer álbum de estudio, Neighborhoods, en 2001. En 2006 y 2007, Big Daddy Weave realizó una gira con Mark Schultz en su Broken and Beautiful Tour. En 2009, la banda encabezó la gira What Life Would Be Like con el músico invitado Josh Wilson.”, agregó la fuente mencionada anteriormente.