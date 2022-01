No está previsto que el Servicio de Rentas Internas (IRS) entregue cheques del Crédito Tributario por Hijos a los padres durante este mes primer mes del año, pero eso no quiere decir que aun no quede dinero para las familias. Sin embargo, para poder recibir el próximo pago, tendrán que declarar sus impuestos.

Incluso si una familia no recibió la primera mitad de la ayuda, tiene la oportunidad de reclamar los $ 3.600 dólares completos del Crédito Tributario por Hijos en sus impuestos de este año. Ahora, ¿Cómo puede la familia saber cuándo me llegará el dinero pendiente?

Salga de dudas y verifique la elegibilidad

Las personas que no tienen claro si califican o no para recibir estos cheques pueden utilizar el Asistente de elegibilidad. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si es elegible o no, como: “Su declaración de impuestos presentada para 2020, o su declaración de impuestos de 2019 si no la ha presentado para 2020”.

“Si no tiene una copia de la declaración y conoce su estado civil y la cantidad de hijos calificados que reclamó, es posible que pueda calcular el ingreso total de su declaración de impuestos para responder todas las preguntas. Puede usar lo siguiente para hacer estimados: Declaraciones de ingresos como el W-2 y el 1099, cantidad de cualquier gasto o ajuste a sus ingresos”. Cheques de $ 3,600 dólares para las familias no llegarán en enero.