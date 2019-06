Por burlarse de ella y su esposo, Thalía estalla furiosa y lanza tremenda advertencia

Página

Thalía estalló enojada en plena entrevista

Todo sucedió en una entrevista con Cristina Saralegui

La cantante envió un directo mensaje

Resurgió un video de Thalía en el que estalla enojada en una entrevista con Cristina Saralegui luego de que un programa de televisión se burlara de ella y su esposo Tommy Mottola.

La cantante mexicana, sin ‘pelos en la lengua’ y visiblemente molesta, arremetió contra el programa en el que supuestamente se mofaron de ella y Tommy Mottola a quienes supuestamente tacharon de ‘estúpidos’, lo que causó la ira de ‘María la del Barrio’.

El video es de hace varios años en el que Thalía conversa con Cristina Saralegui publicado en 2017 por el canal de You Tube ‘Chismes de Thalía’ y ahora retomado por Mundo Hispánico.

El fragmento del video, inicia directamente con Thalía diciendo: “La verdad es que estoy muy contenta, no como en el programilla ese en el que me imitan y me hacen ver como una estúpida, que ni siquiera sé leer y ni siquiera tengo criterio propio…”.

La cantante posiblemente se refería a ‘La Parodia’, programa de Televisa que en su tiempo fue muy popular, por lo que Thalía continuó molesta: “Me imitan con mi marido y pareciera que soy una verdadera pende..”, aseguró.

Y es que mientras el público le aplaude su respuesta, la esposa de Tommy Mottola no ocultó su molestia: “Está bien que en mis personajes de telenovelas, he sido la niña tonta, la niña absurda y está bien que tengo una vida de telenovela también, pero en la vida real yo llevo los pantalones en mi casa”.

Thalía enojada cerró con una fuerte advertencia para todos los que la critican por su relación con Tommy Mottola: ” Yo mando, yo soy la reina de la casa y de pende… no tengo nada”.