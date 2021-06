En medio del escándalo por el dinero de Jenni Rivera, ahora ¿Chiquis está en la pobreza?

¿La hija de Jenni Rivera está pasando por una difícil condición económica?

Semanas atrás rifó su camioneta y ahora, tiene otro proyecto para sacar dinero desde su casa Chiquis Rivera terraza. En medio de los dimes y diretes entre los integrantes de la dinastía Rivera por las finanzas de Jenni Rivera, ahora es su hija, Chiquis Rivera quien da de qué hablar con el dinero, pues ¿está quedándose en la pobreza? A semanas de rifar su camioneta, ahora pondrá a disposición de la gente su terraza. Mientras se aseguró que Johnny y Mike, hermanos de Chiquis habrían ordenado una auditoría a las empresas de Jenni Rivera, cimbrando el escándalo desatado por los supuestos ‘malos manejos’ de la albacea Rosie Rivera, en comunicación con su hermano Juan, se supo que la hija mayor de la cantante no estaba contemplada en la herencia que dejó La Diva de la Banda. Jenni Rivera no contempló a Chiquis Rivera en la herencia Por si fuera poco, se filtró información que aseguraba que la fortuna de Rosie Rivera estaba valuada en 14 millones de dólares, mientras que la de Juan Rivera ascendía a 10 millones, lo que contrasta en gran diferencia con la fortuna de Chiquis Rivera que según datos, poseía 3 millones de dólares. Ahora, la hija de Jenni Rivera estaría atravesando por una situación complicada económica, pues aunque realiza shows y conciertos, saca música y vende sus productos de belleza, hace unas semanas tuvo que rifar su célebre camioneta morada a un fanático que ha dicho que no se la ha entregado.

¿En la pobreza? Chiquis Rivera había rifado su camioneta y ahora hace otra cosa Además de rifar su camioneta, la hija de Jenni Rivera había regalado mil dólares a unos fanáticos que le comentaron unas publicaciones en las que incluso exhibió a una de las ganadoras porque le comentó siendo una ‘hater’, por lo que decidió evidenciarla ante todos, pero terminó cediendo al dinero, que tampoco se le entregó. Chiquis Rivera trabaja por el dinero y ahora, la hija de Jenni Rivera subió ante la sorpresa de todos los fanáticos, una historia donde ofrece rentar la terraza de su casa para realizar eventos, a toda la gente que así lo desee, lo que generó especulaciones sobre su fortuna ¿ya no tiene dinero?

¿Se queda sin dinero? La hija de Jenni Rivera renta su terraza “¿Buscando por una terraza privada para celebrar tu siguiente evento? Serios interesados únicamente”, es el mensaje que se lee en la publicación de Chiquis Rivera donde se muestra un bello patio trasero con sillones, mesas, una piscina al fondo y vegetación, ideal para un evento. Rápidamente, varias cuentas de notas de espectáculos como ‘Chicapicosa’ y ‘Chamonic’ regaron la imagen, alegando que la hija de Jenni Rivera tiene problemas financieros: “Pues si están buscando un patio para hacer algún evento …,pueden rentar según me dicen el patio de Chiquis , ahora está disponible para eventos …., ELLA ES MUJER DE NEGOCIOS Y ESO SE LO RECONOZCO”, se especuló en la cuenta de ‘Chamonic’.

¿A falta de herencia, la hija de Jenni Rivera tiene que buscar dinero de otra forma? ¿Se está acabando el dinero en lujos y excentricidades o le hace falta la ‘aportación’ de Lorenzo Méndez? Chiquis Rivera recibió varios comentarios de seguidores que estaban impresionados por la manera en que necesita sanar sus finanzas: “Quiere llegar a los 14 millones (de Rosie) y como no canta…”, “Ya nomas falta que venda los calzones, Dios mío esta familia sí que da de qué hablar”. Y más seguidores manifestaron: “No tendrá dinero que ahora renta su patio”, “Nimodo business is business tiene que sacar dinero porque la sister la dejó casi en la calle”, otra persona dio un ejemplo de lo que Chiquis pretende hacer: “Aquí en Colorado un señor rentó su piscina y según cuenta hizo su dinerito de $8000 creo al mes ! Lo rentaba por hora ahora con lo del covid — uno es pobre por que quiere”.

Chiquis Rivera no se quiere quedar sin dinero y pone en renta su terraza Otros estuvieron acuerdo en lo que hizo con su terraza la hija de Jenni Rivera y hasta se mostraron interesados: “Su casa parece mansión no jodan hasta yo lo haría”, “Jajaja negocio es negocio”, “Será como lo de el carro? Se le habrá entregado a los ganadores jaja”, “Mujer emprendedora como la mamá”, “Mujer de negocios en tiempos difíciles”. “Mi opinión que nadie me pidió…. creo que Chiquis hizo este post como una indirecta hacia su tío Juan, ya que él en un en vivo habló de todos sus negocios en total 6. Juan cuenta que de ahí él hace su dinero. Vende hasta perritos así que por qué Chiquis no rentar su patio?”, “Es la nueva onda. Mucha gente ha empezado a rentar sus patios, piscinas para fiestas”, “Pensé que decía que rentaba su trasero”.

¿Cumplirá con la renta de su terraza o sucederá igual que con la rifa de la camioneta? Apenas la última semana de mayo salió a relucir que después de rifar su camioneta morada, Chiquis Rivera no la había entregado, la cuenta de Instagram de Chamonic compartió una publicación que de inmediato causó reacciones de todo tipo y la cual dice lo siguiente: “Me han estado mandando fotos y preguntando que si este no es la camioneta que Chiquis rifó…. si esa es, aún no la entrega al parecer! Ojalá Chiquis cuente el por qué no la ha entregado (Seguro ya le dijeron)”. Ante la duda si la hija de Jenni Rivera ha entregado o no la camioneta, usuarios expresaron sus puntos de vista: “Ya no van a servir los amortiguadores de tanto peso; ya para que la entrega”, “Con razón nunca subió el video donde ella misma la entregaría. Así lo dijo”. “Tal vez Chiquis compró boleto también y de suerte ganó”, “Ahorita hace un en vivo para responder, tal vez se la ganó Omi o algún fantasma!!!”, “Le está metiendo más millas, ya después que termine sus pendientes, tal vez la entrega”. “Oh, Dios mío, eso no se vale, se pasa esa mujer”.

Sin herencia y ahora ¿sin dinero? ¿Qué sucede con Chiquis Rivera? Horas más tarde, en esta misma cuenta, se compartió una publicación donde se informa que una de las ganadoras de la rifa de la camioneta de Chiquis Rivera, de nombre Lorena, dice que ni la cantante ni su amiga Omi le responden y tampoco le han dado los mil dólares que se ganó en este sorteo. “Omi le dice que le enviaran un cheque, pero eso ya no se usa teniendo tantas aplicaciones para enviar dinero de inmediato. Ojalá Chiquis cumpla, y si no sabe que está, pasando, díganle para que se entere”, se puede leer en esta publicación. Ni en su publicación más reciente ni en sus historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera ha comentado hasta el momento la razón por la que no ha entegrado la camioneta al ganador de la rifa. Tampoco en su cuenta de Twitter ha dicho algo al respecto.

Pleito por la auditoría al dinero de Jenni Rivera Nuevo escándalo en la Familia Rivera. Unas cuantas semanas después de que Rosie Rivera anunció que dejará de ser CEO de Jenni Rivera Enterprises, ahora aseguran que su sobrina Chiquis Rivera le mandó a hacer auditoría tanto a ella como a su tío Juan, ya que quiere saber a detalle las ganancias que se han generado con el legado de su madre, aunque ahora se sabe que quienes la pidieron fueron Johnny y Mike. De acuerdo con información de la revista TvyNovelas, la cual retomó la cuenta de Instagram de Escándalo, los hijos de Jenni Rivera le habría pedido una auditoría a sus familiares, quienes se han encargado de administrar el legado de la Diva de la Banda, el cual alcanza cifras millonarias. Archivado: Chiquis Rivera terraza

Rosie ya no será albacea de la fortuna de la cantante fallecida A poco más de 8 años del sensible fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, su hermana Rosie Rivera da una inesperada noticia: dejará de ser la albacea de su legado: “Si ustedes me han seguido todo este tiempo, han visto como de vez en cuando explico lo difícil que es ser albacea de Jenni Rivera”. Tranquila, la empresaria adelantó que renunciara más adelante, pero que desde hace varios años está preparando su salida, y aunque aclaró que ama trabajar por su hermana, está consciente que no es su único propósito (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado: Chiquis Rivera terraza