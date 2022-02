El piloto fantasma o ‘el fantasma de Kiev’, es la historia de la que muchas personas están hablando a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania se agrava y no se visualiza una finalización pronta; pero mientras la gente teme, existe un ‘ángel guardián’ que estaría derribando los aviones rusos.

¿Será que se trate de una leyenda para fortalecer la esperanza de los ucranianos? Es lo que mucha gente está tratando de especular sobre el piloto fantasma en medio de la incertidumbre y el terror que prevalece en Ucrania entre la invasión de las tropas rusas, conflicto que parece no tener un final pronto.

Según reportes del portal ‘ La Nación ‘, no existe confirmación de si en verdad el llamado ‘piloto fantasma’ existe o no, pues muchos consideran que el defensor de Ucrania se trata de un héroe real o en verdad se traten de muchos hombres que están a bordo del mismo tipo de aeronave luchando por su país.

Ex Presidente de Ucrania aviva la leyenda del piloto fantasma con lo que dijo

En medio del decreto del actual mandatario de Ucrania que ordenó a los hombres de entre 18 a 60 años no salir del país, para luchar por la nación en caso de que las tropas militares no se den abasto, el ex presidente Petro Poroshenko decidió salir a poner el ejemplo uniéndose a las fuerzas civiles.

Varios civiles se han armado de valor para enfrentar la situación de su país y él mismo se encargó que la gente conociera la leyenda del piloto fantasma, incluso compartiendo una supuesta fotografía del hombre que ahora es un misterio y un orgullo al mismo tiempo para la nación.