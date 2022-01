Aislinn Derbez presume con sus seguidores a su nueva pareja

La actriz de “A la Mala” revela como fue como se conocieron

Aislinn confiesa como es su relación actual con Mauricio, y como lo ha tomado su novio… Aislinn Derbez nuevo novio. La protagonista de ‘A la Mala’, se ha caracterizado por tener una carrera actoral espectacular, pues además de ser guapísima, es la hija del actor y comediante más reconocido de América Latina, Eugenio Derbez. La pelinegra ha participado en diversos proyectos tanto en México y en Estados Unidos. Entre sus trabajos más destacados está su papel como Elena de la Mora en La casa de las flores, serie de Netflix, en la cual participa junto a Cecilia Suarez, Verónica Castro, y Paco León. La actriz tuvo una relación bastante duradera con el también actor Mauricio Ochmann, con quien comparte una hermosa hija, pero ¿Cuál fue la razón de su rompimiento y como es que la pareja se lleva actualmente? ¡Entérate de todo! Aislinn nos presenta a su nueva pareja Recientemente, la actriz de La casa de las Flores, nos reveló a través de su cuenta de Instagram que se encuentra feliz a lado de su nuevo novio, al cual presenta como Jonathan Kubben, en dicha publicación, Aislinn agrega un escrito dirigido a como se ha sentido actualmente junto a su novio, además de brindarnos una reflexión sobre lo que es el amor para ella: “Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto ¿Y qué creen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace”, escribió la actriz en Instagram.

Aislinn Derbez nuevo novio: La actriz comenta “Si se vale volverse a enamorar” La hija de Eugenio Derbez a través de su escrito, reveló fuertes declaraciones en donde comenta que es completamente válido volver a sentir amor por una persona y enamorarse. Además le comenta a sus seguidores que deben de dejar de creer en paradigmas como medir el éxito de una relación por el tiempo que dura: “Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces”. Finaliza la actriz con un “No sabemos cuanto dure, pero el ahora está chin…”.

Los seguidores le desean el mejor de los éxitos Los seguidores de Aislinn Derbez saben que la actriz se merece lo mejor, pues tras haber revelado que sus últimos días junto a sus ex novio Mauricio Ochmann fueron tristes, es bueno saber que volvió a encontrar el amor. Por su parte, su novio Jonathan Kubben le comentó en forma de broma: “No la conozco, es Photoshop”, comentario que hizo que miles de usuarios se rieran y lo caracterizaran con un gran sentido del humor. A Aislinn le han llovido miles de mensajes en apoyo a su relación actual, tales como: Su hermano Vadhir comentó: “Muchas risitas ehhh”, “Mereces ser muy feliz”, “Efectivamente el amor de pareja va llegar de muchas formas y no es eterno , uno tiene que evolucionar, caerse y levantarse”, “¡Que linda pareja!”, “Que me sorprenda la vida y el universo, yo lista para uno nuevo, que dure lo que tenga que durar, ¡love is love!”.

Aislinn Derbez nuevo novio: Cuenta como lo conoció La actriz habló de su nuevo noviazgo con la revista “Quién”, en donde reveló que Jonathan es creador de contenido, influencer y conferencista, tiene un gran espíritu aventurero y ha viajado por todo el mundo. Además contó a detalle como lo conoció y como fue que se fueron dando las cosas. “Ya lo seguía en Instagram en su cuenta que se llama Mom I’m Fine, donde hace locuras por el mundo anunciándole a su mamá que está bien, y me parecía muy divertida. Cuando mi amigo me dijo que me lo quería presentar, no estaba lista, necesitaba tiempo, porque estaba viviendo el proceso de mi separación”, comentó Aislinn a ‘Quién’ según el portal ‘People en Español’.

Aislinn Derbez nuevo novio: Kubben cuenta que Aislinn se hizo “la difícil” Durante la misma entrevista de “Quién”, la protagonista de ‘A la Mala’ comentó que un año y “cacho” después se animó a querer conocerlo, por lo cual fue a Tulum y ahí sucedió el flechazo. Por su parte, el novio de la actriz comentó que Derbez era “fría” con él y que por un largo tiempo ella no le hacía caso. “Como seis meses antes de conocernos en persona, ella no me pelaba tanto. ¡Más fría, imposible!”, contó Kubben a Quien sobre su amada. “Lo intenté una vez que le respondí a una historia en Instagram y no me contestó, entonces dije: ‘mejor lo dejo’, pero me daba like en mis fotos; yo estaba muy confundido”.

Aislinn Derbez nuevo novio: Kubben le propuso un juego a la actriz para conocerse mejor Entre sonrisas y coqueteos, Jonathan, el novio de la actriz contó a “Quién”, como la conquistó, y reveló que con un juego coqueto para conocerse mejor, el cual consistía en jugar con cartas en el cual se hacen preguntas para conocerse más profundamente. Reveló también que el vivía en Bélgica, entonces no tenía ni idea de quien era Aislinn Derbez. “Le propuse jugar un juego que se llama We’re Not Really Strangers que son unas cartas para conocer a otra persona de una manera profunda. Yo vivía en Bélgica y no tenía ni idea de quién era Aislinn Derbez. Entonces hacíamos eso todos los días: una pregunta random para conocer los valores de la otra persona, y la verdad es que nos gustaron nuestras respuestas y empezamos a hablar diario”.

Aislinn Derbez nuevo novio: Esta es la relación que llevan Aislinn y Mauricio Ochmann actualmente La protagonista de la serie “La casa de las Flores”, reveló que su hija Kai y su actual novio se están llevando muy bien, pues ella es muy pequeña y Jonathan ha aceptado muy bien el hecho de que es hija también de su ex pareja, Mauricio. Por otro lado, Aislinn reveló que la ruptura con Mauricio fue de lo mas sana, se llevan bien y no tiene “pleitos”. Kubben comentó: “Es impresionante ver cómo se llevan, tienen una muy buena relación, todos los días se hablan, platican y se ayudan”, además reveló que admita la forma en la que ambos tratan de mantener una buena relación por su hija, lo cual ve como una gran lección de vida. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.