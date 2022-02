“¡Hagamos algo! No podemos seguir así, de verdad. Las guerras van a acabar con la economía, de por sí ya estamos jodidos, van a hacerse ricos otros. Avientan a matarse a gente inocente porque son los militares o tienen que defender a su país, cuando los presidentes no se agarran a guamazos, ni se matan” comentó la también modelo de 55 años.

Comentó entre lágrimas la mexicana, que las cosas no pueden seguir así, que la guerra que se origine podría traer graves consecuencias a la economía de todo el mundo. Afirmó que, las personas mas perjudicadas serían los civiles, quienes además, no tendrían la culpa de nada.

“¿Y si no le hicieran caso a las autoridades?”

Montserrat Oliver propuso una solución para que la situación parara y pudieran llegar a un acuerdo, en el que confesó que le gustaría que los militares desobedecieran y ya no le hicieran caso a las autoridades. Además de que dejen de lanzar bombas y dejen de pelear.

“¿Y si los militares desobedecieran? ¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos. Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee. Ya no sé qué hacer, pero siento que tenemos que hacer algo”. Dictó en su video en Instagram.