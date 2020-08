“Sin María Celeste no sirve el programa”, parece ser un sentimiento de muchos fanáticos contra Al Rojo Vivo

La salida de María Celeste Arrarás, convirtió a Jessica Carrillo en un blanco de insultos

Los comentarios de las personas no han sido los mejores para el show de Telemundo

La inesperada e intempestiva salida de María Celeste Arrarás de Al Rojo Vivo y de Telemundo molestó a los fanáticos del show y ahora las conductoras sustitutas, Jessica Carrillo quién estará hasta que dé a luz, y Rebeka Smyth salieron como daño colateral de los comentarios negativos del programa.

Y es que desde que se dio a conocer el despido de María Celeste Arrarás las reacciones no se han hecho esperar, desde que se supo que estaban buscando a las nuevas conductoras para sustituir a la periodista, sin embargo, en la emisión de este lunes, se supo que Jessica Carrillo sería una de ellas, quien actualmente está por dar a luz, para posteriormente dejarle el espacio completo a la otra conductora, Rebeka Smyth.

A través del Instagram oficial de Al Rojo Vivo, los comentarios en los videos y fotografías no se refieren a otra cosa más que la molestia ante la salida de María Celeste Arrarás y la salpicada fue Jessica Carrillo: “Sin Maria Celeste no sirve el programa, quien es esa que no tiene ni ritmo para hablar”, “Que fuerte tener a una mujer casi al dar a luz y de alto riesgo por no tener un segundo plan . Contando con Mirka y ahora se quedaron sin pito y sin flauta”, “Hace falta María celeste”, “Que falta de respeto Jessica Carrillo ha hecho muy buen trabajo y no es justo que la traten así”, escribieron las personas.

Pero las cosas no terminaron ahí y en la siguiente página puedes ver más comentarios molestos y lo que le dijeron a la otra de las conductoras de Al Rojo Vivo, Rebeka Smyth.