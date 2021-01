Creó la “Wall of Sound”, que fusionó animadas armonías vocales con fastuosos arreglos orquestales para producir monumentos del pop como Da Doo Ron Ron, Be My Baby y He’s a Rebel.

Aunque la mayoría de las fuentes señalan que Spector nació en 1940, después de su arresto quedó registrado en documentos que fue en 1939. Su abogado confirmó esa fecha a The Associated Press.

“El mejor productor de grabación en la historia”

Muere Phil Spector, productor de Los Beatles y John Lennon, por coronavirus. Tom Wolfe declaró a Spector como el “primer magnate de los adolescentes”, mientras que Bruce Springsteen y Brian Wilson abiertamente replicaron sus grandiosas técnicas de grabación y romanticismo explícito

John Lennon lo llamó “el mejor productor de grabación en la historia”.

El secreto de su sonido: una sobreposición de sonidos con una saturación de instrumentos, voces y efectos, que cambió la forma en que se grababan discos pop. Al resultado lo llamó “pequeñas sinfonías para los niños”.

En 1969, le hablaron a Spector para rescatar el álbum Let It Be de Los Beatles, una complicada producción que “regresó a los básicos” marcada por desacuerdos en la banda.

Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, Paul McCartney estaba furioso, sobre todo cuando Spector agregó cuerdas y un coro a su canción The Long and Winding Road. Años después, McCartney supervisaría la remasterización de Let It Be, quitando las contribuciones de Spector (Con información de AP).