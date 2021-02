El peso mexicano se aprecia este 10 de febrero

Aprovecha debilidad de dólar que se vende a 20.49 pesos

Hay datos más favorables en varias partes del mundo por la aplicación de la vacuna contra coronavirus

El peso mexicano se aprecia este 10 de febrero y aprovecha debilidad de dólar que se vende a 20.49 pesos, de acuerdo al tipo de cambio, informó el portal de noticias de El Financiero.

La moneda azteca alcanzó un mínimo de 20.0487 unidades, que se registró a las 2:58 horas, y un máximo de 20.1474 unidades, a las 6:07 horas.

En el ámbito interbancario, de acuerdo a datos emitidos por Bloomberg, la divisa se aprecia 0.35 por ciento, a 20.02 unidades.

Estos números se visualizan debido a que ya hay datos más favorables en varias partes del mundo por la aplicación de la vacuna contra coronavirus.

Alrededor de uno de cada tres estadounidenses dicen que decidida o probablemente no se vacunarán contra el COVID-19, de acuerdo con una encuesta nueva.

Los expertos dicen que es una noticia desalentadora si el país espera lograr la inmunidad colectiva y vencer la epidemia, en pleno día que peso mexicano aprovecha este día 10 de febrero.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que, si bien el 67 por ciento prevén vacunarse o ya lo han hecho, el 15 por ciento dijo terminantemente que no lo hará y el 17 por ciento dice que es lo más probable. Muchos expresaron dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna.

La encuesta indica que persiste el escepticismo en proporción importante después de un mes y medio de una campaña de vacunación en la que se han registrado pocos o ningún efecto secundario entre los vacunados. Halló que la resistencia es mayor entre los jóvenes, las personas sin título universitario, los estadounidenses negros y los republicanos.

El doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, calcula que es necesario inocular entre el 70% y el 85% de la población para detener el azote que ha matado a casi 470,000 personas