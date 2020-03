El miedo golpeó a los mercados financieros de todo el mundo el lunes, y las acciones, los rendimientos de los bonos y el petróleo se desplomaron por el miedo que ha generado el nuevo coronavirus (COVID-19), reseñó The Associated Press.

En los Estados Unidos el S&P, considerado el indicador más representativo del mercado, cayó hasta un 7,4% en los primeros minutos de negociación, y las pérdidas fueron tan fuertes que la negociación se detuvo temporalmente. Las acciones recortaron sus pérdidas luego del alto, y el índice bajó un 5.5%.

Las operaciones se han detenido entre las 9.34 horas y las 9.49, hora local en la costa este de EE.UU., tras lo cual se ha vuelto a abrir el mercado. Esta situación no sucedía desde el 1 de diciembre de 2008, en plena crisis financiera, reseñó la agencia Efe.

Todo esto ocurrió tras severas caídas en las bolsas europeas, a raíz de una disputa entre los productores de petróleo que alarmó a inversionistas ya inquietos por los efectos económicos del COVID-19.

Los índices de Londres y Fráncfort perdieron más del 7%. El índice de Italia, donde la zona industrial y financiera ha estado paralizada debido a la enfermedad, perdió 11%.

Las caídas más violentas vinieron de los mercados petroleros, donde los precios cayeron más del 20%.

Empresas petroleras como Occidental Petroleum, Marathon Oil, Apache Corp. y Diamondback Energy hundieron cada una más del 40%. Exxon Mobil y Chevron atraviesan sus peores días desde 2008.

El colapso económico es el resultado del miedo a lo desconocido.

A medida que el COVID-19 se extiende por todo el mundo, muchos inversores se sienten impotentes al tratar de estimar cuánto perjudicará a la economía y las ganancias corporativas.

Después de tomar inicialmente una visión optimista sobre el virus, con la esperanza de que permaneciera confinado principalmente en China y causara solo una interrupción a corto plazo, los inversores se dan cuenta de que probablemente subestimaron la situación lamentablemente, reseñó AP.

El virus ha infectado a más de 110,000 en todo el mundo, e Italia el domingo siguió el liderazgo de China poniendo en cuarentena a una gran franja de su país con la esperanza de frenar la propagación. Eso provocó más temores, ya que las cuarentenas enredarían las cadenas de suministro para las empresas aún más de lo que ya lo han hecho.

El nuevo coronavirus ahora se está extendiendo en todos los continentes, excepto en la Antártida, y expertos aseguran que está afectando el gasto de los consumidores, la producción industrial y los viajes.

