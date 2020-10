Billetes falsos de 100 dólares aparecieron en el noreste de Florida. Pero indican cómo detectarlos

Establecimientos comerciales denunciaron haber sido víctimas del engaño

El dinero falso tiene un aspecto tan real que incluso los bancos tienen problemas para detectarlo

Varios establecimientos comerciales reportaron la circulación de billetes falsos de 100 dólares en el noreste de Florida, según información publicada por News 4 Jax.

Según el reporte, una empresa contó a News4Jax que el pasado lunes recibió una de los billetes falsos que estaba en el condado de Clay, y que había informes de que estas mismos billetes habían aparecido en el condado de St. Johns y hasta en The Villages. Con una tienda cubierta de pared a pared en rosa, el crimen no suele ser una palabra asociada con la tienda Woof Gang Bakery and Grooming Fleming Island.

Asimismo, el miércoles pasado, una tienda de perros se convirtió en víctima de un crimen real cuando un supuesto cliente usó un billete falso de $100.

“Ambos lo miramos y pensamos que era real. Pasó la prueba del detector, pensamos que era real, lo llevamos al banco, el banco lo miró y dijeron que no, creo que es real. Y luego lo escanearon y era falso”, contó Hardin, propietario de la tienda.

Hardin dice que el hombre usó el dinero falso para comprar una bolsa de comida para perros de $15 y se fue con $85 en efectivo, que era su cambio.

Después de que el billete falso pasó la prueba del detector, el propietario decidió actualizar su tecnología.

El negocio de Hardin no fue el único al que apuntaron las personas con los billetes falsos en Florida.

Una imagen que Hardin le dio a News4Jax de un video de vigilancia del hombre que usó el dinero falso parece coincidir con otra imagen que fue capturada al día siguiente en una panadería Woof Gang en The Villages.

Y el mismo día en el condado de St. Johns, el propietario de la tienda Lemon Twist, en Sawgrass Villages, presentó una denuncia de dinero falso alegando que un hombre usaba un billete de $100 de estilo antiguo, el mismo tipo de billete utilizado en cada uno de los casos anteriores.