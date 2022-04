“No saben la pin… tristeza que me dio. No tienen idea, sinceramente está cab… el perrito, cómo lo queremos. Pues bueno, vamos a París toda la familia y con mucho gusto ya estaré platicando por allá, haciendo mis ‘lives’, ya ven que cuando voy de vacaciones hago un friego de ‘lives’. Voy a hacer muchos lives”, dijo el cantante.

“Por dentro se le retuercen las entrañas”

En las redes sociales del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo se retomó la reacción de Pepe Aguilar al escándalo de su hija Ángela Aguilar, donde más adelante, tal vez ya harto del tema, dijo que “no iba a comentar ni mad…”: “Se hace el que no le importa, pero debe de estar que tira fuego”.

“La verdad ella hizo el tema más grande… son unos besos equis”, “El show lo armaron ellos. No es la primera ni la última que tiene un novio mayor”, “No me ha hecho nada, pero cómo me cae de mal este señor”, “Pero la que hizo el drama fue la pleba”, “Nadie va celebrar semejante cosa, se hace que no le duele él machismo y por dentro se le retuercen las entrañas”, expresaron más seguidores.