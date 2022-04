La actriz Barrie Youngfellow muere a los 75 años de edad: La recuerdan como una persona fiel

La actriz Barrie Youngfellow junto a Gali Edwards y Ann Jillian protagonizaron la serie Its living, una sitcom están Down y dense muy famosa y popular en la década de los 80. Y de acuerdo a la información del periódico británico The Sun la actriz de 75 años falleció el pasado lunes, asi lo informaron sus familiares.

La familia de la actriz fue la encargada de anunciar el fallecimiento de la protagonista de It’s living, sin embargo, no anunciaron la causa de su muerte, siguiendo con la información de The Sun sus familiares y amigos la recordaron como una persona muy fiel: ““Ella era la mejor de las amigas y era muy leal”