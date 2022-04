En una entrevista con Al Rojo Vivo, la actriz mexicana Kate del Castillo ha dado a conocer que le abrió nuevamente las puertas al amor y se encuentra en una relación, la nueva conquista de la protagonista de “La reina del sur” es Edgar Bahena, un destacado director de fotografía, según informa el portal Chisme no like.

“Ya que me cacharon ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor”, expresó la actriz respecto a como se sentía en esta nueva etapa en vida sentimental después de haberse divorciado en dos ocasiones.

“Es un tipo que sabe tanto de música, como del buen vino, como de arte, de todo puedes platicar, admiro muchos su talento, es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo” la actriz aprovechó para mandarle ánimos a su novio Edgar, que se desarrolla en el mundo audiovisual como director de fotografía, de acuerdo con el portal Chisme No like , es el encargado de la cinematografía en la tercera temporada de La Reina del Sur.

La parte de la entrevista donde Kate del Castillo confirmó que tiene una nueva conquista dejó en claro que es una persona que la trata bien y la está haciendo muy feliz: “Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y supertalentoso” PARA VER EL VIDEO COMPLETO DE CLICK AQUÍ

“Sin darle explicaciones a nadie, vivir el momento, disfrutar de ese amor, que viva el amor”, “Que no le dé explicaciones a la gente que nos importa su vida personal, mejor que hable de su carrera de sus proyectos. ¡Ella se ha esforzado mucho, la felicitamos! “, pero como siempre una noticia de este tipo no deja a todos satisfechos.

“Tiene cara de mafioso”, “Mira nada más, un hombre guapo para una mujer tan guapa como Kate”, “Que lo cuide, no se la vayan a robar”, no cabe duda de que algunas de las fanáticas de la protagonista de la serie “La reina del sur” ha quedado cautivados por su nueva pareja, que ya dejó flechadas a muchas personas por su atrás activo.

“Ni parece estar emocionada”

Como normalmente sucede cuando algún famoso anuncia una nueva relación algunos de sus seguidores no se quedan conforme con lo que han informado, y Kate del Castillo no se exenta de estas situaciones pues algunos fans aseguran que no se encuentra emocionada con su nueva relación por la forma en la que lo anunció.

“Parece vender un producto, habla tan acelerada que no se le siente una pizca de romance ni ternura”, “Mija no le hechas tantas flores al hombrecito este, después salen con sus ma*****, tu no ocupas ningún hombre Kate”, “Dios mío, pero no lo diga tan asustada si está segura de cómo es tu chavo”.