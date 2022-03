Además de esto, la joven ha tenido la oportunidad de colaborar con Ana Bárbara y muchos dicen que le quitó esta oportunidad a Belinda , pero la intérprete de Bandido ha aclarado lo que pasó y por qué no pudo colaborar con la ex de Nodal y la razón de por qué decidió darle un sencillo a la joven de la dinastía Aguilar.

No cabe duda que la dinastía Aguilar es una de las más queridas y exitosas de la comunidad hispana. En los comentarios de sus publicaciones en redes sociales siempre los llenan de bendiciones y en este video vlog de Pepe no podía ser la excepción: “Como siempre, los Aguilar son una familia musical y extraordinarios en lo que hacen”.

Ana Bárbara hace quedar mal a Ángela por Belinda

De acuerdo con un video publicado por la cuenta de Instagram de Chamonic, la compositora Ana Bárbara en plena rueda de prensa por su sencillo llamado “De vez en cuando” le dijo a todos un gran secreto: “Yo tenía ganas de cantar un dueto con Beli, entonces le dije: ‘oye, hay una canción muy alegre’ y como ella traía una canción también muy alegre, como de cumbia”.

“Y le comenté que me encantaría que ella cantara alguna de mis canciones y me dijo que sí. Le enseñé ‘En realidad’ y le gustó muchísimo y me dijo que había que hacerla juntas”, pero después reveló que ya no pudieron colaborar juntas porque Belinda se había ocupado por el inicio de la pandemia en 2020.