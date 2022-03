Esto fue lo que escribió la persona que difundió el video: “La verdad su equipo si llegó 1 día antes ,pero él no, el prefirió estar con 2 mujeres cenando un día antes de su presentación en Medellín. Imagínense, viajó faltando horas para el concierto ,claro qu otros artistas si estuvieron presente porque ya estaban un día antes ,la excusa de el fue el tiempo y porque todos se presentaron”.

Éste sábado se hicieron presentes más de 10,000 personas en el estadio Atanasio Girardot para escuchar al artista mexicano Christian Nodal, el cual no llegó y esto causó gran enojo en la gente que estaba presente. En un video difundido por una persona de nombre Orlando Segura se ve como alguien de enojo, avienta una mesa.

Y es que hubo un aguacero muy fuerte que desfavoreció el concierto, además de que muchas personas se mostraron bastante descontentas con lo que sucedió. El hecho de que Nodal no se presentara, hizo que enfurecieron y empezaran a crear un alboroto, incluso aventando cosas.

Nodal dejó plantados colombianos: No han sido semanas muy agradables para el cantante de regional mexicano, Christian Nodal. Hace unos pocos días lo recibieron con ‘abucheos’ en la ciudad de Chihuahua, ahora, tuvo que cancelar su presentación en Medellín, por lo cual se disculpó con el publico mediante un video.

“Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas, el clima no estaba a nuestro favor. Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable. Desgraciadamente no salieron las cosas como esperábamos, el equipo de producción estaba ahí y todos, espero que nos veamos pronto, Dios los Bendiga y muchas gracias”. Añadió el intérprete. (VIDEO)

Por su parte, Nodal subió un video ofreciendo sus disculpas a la gente de Medellín que se quedó esperándolo. “Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible de estar ahí para cantarles”. Nodal explicó las razones por las cuales no llegó al evento.

“Y dejaron a la gente hasta las 3 am poniéndoles un vídeo sabiendo la organización desde temprano eso de que no venía Nodal al show. La organización lo hizo a propósito para vender licor, sin vergüenzas”, “Pretendía viajar media hora antes del concierto, ¡Que falta de respeto con el público!”, “Ya no hay garantías para asistir a un evento acá en Colombia, a última hora le quedan mal a la gente. Igual pasa con el Choli se muda a Medellín, ya no se van a presentar los mismos artistas que prometieron”.

Como era de esperarse, hubo gente de Medellín, Colombia que enfureció muchísimo, pues a pesar de que el intérprete de “Adiós Amor” dijera que no había podido llegar debido a la mala condicion climática, muchos piensan que fue por otra cosa. Esto fue lo que dijo la gente vía Twitter.

“Hay mucho agüevado dándole la dignidad a un don nadie como ese. Sigan arrastrados que les encanta que los traten así. Y los trataran. He dicho!”, “Super mal por parte de los empresarios que organizaban este show, Que decepción, hay personas que veníamos de Panamá y Costa Rica a ver a Nodal. Nos mojamos toda la noche esperando verlo y al final nunca apareció”.

Muchos de los fans de Nodal, dejaron en claro que se llevaron una gran decepción, pues les parece injusto lo sucedido. “que asco y que falta de respeto. El argumenta que no puedo llegar a Medellín. ¿Acaso mi tierra es imposible de llegar? NO LE CREE ESO NADIE”.

Cuando el intérprete de “Ya no somos ni seremos” , pisó el escenario, se puede ver en algunos videos como la gente comienza a abuchearlo, y aunque no está confirmado que haya sido por esa situación, algunos de los fans que dijeron haber estado ahí, niegan que haya sido por llegar tarde, al contrario, que fue por la mala organización del evento.

Hace unos días, al intérprete de regional mexicano le tocó asistir al Estadio Monumental ubicado en la ciudad de Chihuahua. Y aunque el artista logró llenar el recinto, no fue del todo bien recibido, pues su llegada, de acuerdo con ‘Ventaneando’ fue de 4 horas tarde , lo cual hizo enfurecer al público.

Además de que, según Ventaneando el cantante llegara tarde el show tuvo que continuar, y Christian Nodal entregó lo mejor de sí mismo como en cualquier presentación. Sin embargo, al finalizar su presentación, el intérprete de “Adiós Amor” fue interceptado por las cámaras de Ventaneando, en donde lo cuestionaron sobre sus proyectos, como una posible colaboración con Grupo Firme, sin embargo, Nodal no fue accesible.

Nodal dejó plantados colombianos: Manelyk le ‘declara’ su amor a Nodal

Además de los problemas que ha estado afrontando Nodal con respecto a sus presentaciones, las cuales no han salido del todo bien, también recordemos que finalizó su relación con Belinda. Mientras que ‘La Princesa del Pop está enfocada en volver a lo que era antes, la ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk confesó ciertas cosas sobre el ex de Belinda, Christian Nodal. Y es que la modelo aseguró que Nodal es un hombre que la vuelve loca, además de que es alguien que le parece super atractivo.

“No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papazote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?”, indicó la influencer. Mane dijo, que aparte de guapo, es tremendamente rico: “Es un papazote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, agregó Manelyk.